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21.07.2026, 13:15

Bloomberg узнал, кто может возглавить ВСУ вместо Александра Сырского

Новости Мира 0 673

По данным Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность смены главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Среди наиболее вероятных претендентов на этот пост источники агентства называют генерал-майора Михаила Драпатого, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

© Telegram Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни принять решение о смене главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением кадровых перестановок.

По информации собеседников агентства, сейчас рассматриваются сразу 11 возможных кандидатов на должность главы ВСУ. При этом окончательное решение пока не принято.

Кто считается главным претендентом

Наиболее вероятным кандидатом источники Bloomberg называют генерал-майора Михаила Драпатого, который в настоящее время командует Объединенными силами ВСУ.

Как утверждает агентство, решение об отставке действующего главнокомандующего и назначении нового руководителя армии может быть принято уже в течение нескольких ближайших дней.

В Генштабе опровергли сообщения об увольнении

Ранее украинское издание «Инсайдер.ua» сообщило, что Александр Сырский якобы уже отправлен в отставку, а официальное объявление ожидается позже.

Однако в Генеральном штабе ВСУ эту информацию опровергли, заявив, что генерал продолжает исполнять обязанности главнокомандующего.

Перестановки проходят на фоне изменений в правительстве

Сообщения о возможной смене руководителя ВСУ появились вскоре после масштабных кадровых изменений в украинском правительстве.

На прошлой неделе Владимир Зеленский инициировал обновление состава кабинета министров. Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, после чего полномочия сложило все правительство.

Свой пост также покинул министр обороны Михаил Федоров. По словам депутата Ярослава Железняка, причиной стали претензии к ходу реформирования системы территориальных центров комплектования. Нового министра обороны пока не назначили.

Отставки вызвали общественный резонанс

После кадровых решений в Киеве и ряде других городов Украины прошли акции в поддержку бывшего министра обороны. Одновременно звучали требования, связанные с возможной сменой руководства армии.

На этом фоне в украинских и зарубежных СМИ усилились сообщения о вероятной перестановке в высшем военном командовании.

Что известно о Сырском

Александр Сырский возглавил Вооруженные силы Украины в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного.

Официальных заявлений о его возможной отставке украинские власти пока не делали. В случае подтверждения информации Bloomberg смена главнокомандующего станет одной из наиболее значимых кадровых перестановок в военном руководстве Украины за последнее время.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
А вы,друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь
21.07.2026, 10:09
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