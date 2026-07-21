Мать четверых детей родила еще четверняшек — теперь в семье сразу восемь детей

В Австралии произошел уникальный случай: 34-летняя женщина, уже воспитывающая четверых детей, родила однояйцевых четверняшек. По словам врачей, подобная беременность стала первой зарегистрированной в истории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: Royal Brisbane and Women's Hospital

Ожидали одного ребенка, а оказалось — сразу четыре

34-летняя Дженитар На'амоана и ее семья не планировали пополнение. Положительный тест на беременность стал неожиданностью, однако супруги были уверены, что вскоре у них появится еще один ребенок.

Во время медицинского обследования выяснилось, что женщина ожидает сразу четверых малышей. Новость стала настоящим сюрпризом как для семьи, так и для врачей.

Редчайшая беременность

По словам специалистов, все четыре девочки развились из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая на раннем этапе разделилась на четыре эмбриона. Такие беременности встречаются крайне редко — вероятность оценивается примерно как один случай на 15 миллионов.

Врачи отмечают, что подобный случай стал первым официально зарегистрированным в Австралии.

Беременность проходила под постоянным контролем

Из-за высокой вероятности осложнений будущая мать находилась под пристальным наблюдением специалистов на протяжении всей беременности. Несмотря на существующие риски, медикам удалось избежать серьезных осложнений.

14 июля врачи провели кесарево сечение на сроке чуть более 28 недель беременности.

Девочки пока остаются в больнице

На свет появились четыре девочки, которых назвали Эмили, Харриет, Кэтрин и Алекса. Имя последней малышки родители выбрали в честь акушера Алексы Бендалл, сопровождавшей беременность.

Сейчас новорожденные находятся под наблюдением врачей. Им предстоит провести еще некоторое время в больнице, однако специалисты оценивают состояние девочек как благоприятное и рассчитывают на их полное восстановление.