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21.07.2026, 16:19

Исчезновение этих растений может дорого обойтись человечеству: о чем предупредили ученые

Новости Мира 0 702

Международная группа ученых выяснила, что почти 10 тысяч видов цветковых растений находятся под угрозой исчезновения. Их утрата может означать потерю более пятой части всей эволюционной истории покрытосеменных, а вместе с ней — потенциальных источников новых лекарств, продуктов питания и других важных для человечества ресурсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Под угрозой оказались тысячи уникальных растений

Международная команда биологов впервые оценила степень угрозы для цветковых растений с помощью методики EDGE (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered), которая учитывает сразу два показателя — эволюционную уникальность вида и вероятность его исчезновения.

Чем выше показатель EDGE, тем более уникальным считается растение с точки зрения эволюции и тем серьезнее последствия его возможного исчезновения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Почти 10 тысяч видов могут исчезнуть навсегда

По данным ученых, сегодня в мире известно 335 497 видов цветковых растений. Из них 9945 видов вошли в категорию EDGE.

Хотя это составляет всего около 3% от общего разнообразия покрытосеменных растений, именно эти виды хранят 21,2% всей эволюционной истории данной группы.

Исследователи предупреждают: если такие растения исчезнут, человечество потеряет уникальные эволюционные линии, формировавшиеся на протяжении миллионов лет. Восстановить их уже будет невозможно.

Среди исчезающих — редчайшие представители флоры

В список наиболее уязвимых вошли хорошо известная ванильная орхидея, самая маленькая в мире кувшинка, знаменитый трупный цветок, а также крайне редкие виды, встречающиеся только в отдельных регионах планеты.

Среди них — «медузовое дерево» (Medusagyne oppositifolia), произрастающее на Сейшельских островах, и Hondurodendron urceolatum — единственный представитель своего рода.

По словам ученых, исчезновение каждого такого растения означает потерю не просто одного биологического вида. Вместе с ним человечество может лишиться потенциальных источников новых лекарственных препаратов, антибиотиков или перспективных сельскохозяйственных культур.

Неописанные растения также находятся в зоне риска

Авторы исследования предполагают, что ситуация может оказаться еще серьезнее. По их оценкам, около 75% пока не описанных наукой растений также, вероятно, находятся под угрозой исчезновения.

Ботаник Рикки Гамбс из Зоологического общества Лондона подчеркнул, что каждое растение играет незаменимую роль в жизни человека.

«Каждое растение — незаменимый живой элемент, дающий нам воздух и пищу».

Исследователи из Королевских ботанических садов Кью считают, что природоохранные программы должны уделять больше внимания не только исчезающим животным, но и эволюционно уникальным растениям, пока сохранить их еще возможно.

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