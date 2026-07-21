ООН сделала заявление после атаки на склады Wildberries

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что атака на склады Wildberries в России может подпадать под категорию военного преступления, если будет подтверждено, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре. При этом в организации подчеркнули необходимость проведения расследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: runews24.ru

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан на брифинге в Женеве прокомментировал атаку украинских беспилотников на склады Wildberries в Тамбовской и Московской областях.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры могут квалифицироваться как военные преступления в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

По его словам, окончательные выводы можно будет сделать только после тщательного расследования обстоятельств произошедшего.

Что известно об атаке

Склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области подверглись атаке беспилотников в ночь на 18 июля.

По имеющейся информации, в результате инцидента ранения различной степени тяжести получили более 80 человек. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.