ООН сделала заявление после атаки на склады Wildberries

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что атака на склады Wildberries в России может подпадать под категорию военного преступления, если будет подтверждено, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре. При этом в организации подчеркнули необходимость проведения расследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан на брифинге в Женеве прокомментировал атаку украинских беспилотников на склады Wildberries в Тамбовской и Московской областях.
Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры могут квалифицироваться как военные преступления в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
По его словам, окончательные выводы можно будет сделать только после тщательного расследования обстоятельств произошедшего.
Склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области подверглись атаке беспилотников в ночь на 18 июля.
По имеющейся информации, в результате инцидента ранения различной степени тяжести получили более 80 человек. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
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