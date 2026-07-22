Михаил Ефремов получил главную роль после освобождения: раскрыты детали нового фильма

Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии снимется в полнометражном фильме. Актер исполнит главную роль в новой комедийной драме «Отец. Еще отец», которую представили на питчинге Фонда кино, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Первым кинопроектом Михаила Ефремова после освобождения станет комедийная драма «Отец. Еще отец». Картина была презентована во время питчинга Фонда кино, который прошел в Министерстве культуры России.
Режиссером фильма выступил Александр Баршак. По словам авторов проекта, лента соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры, что было отмечено во время презентации.
Помимо Михаила Ефремова, одну из ключевых ролей исполнит Данила Козловский. В актерский состав также вошли Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.
Общий бюджет фильма оценивается в 130 миллионов рублей, а выпуском картины в широкий прокат займется компания «НМГ Кинопрокат».
Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в исправительной колонии Белгородской области.
В марте 2025 года Ефремов был освобожден условно-досрочно. Осенью того же года он официально вошел в состав труппы театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова».
До объявления о съемках в новом фильме Михаил Ефремов уже возобновил творческую деятельность в театре. Весной он исполнил главную роль в психологической драме «Без свидетелей», постановку которой подготовили Никита Михалков и Александр Адабашьян. Теперь актер возвращается и на большой экран, где сыграет свою первую кинороль после освобождения.
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