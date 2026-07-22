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21.07.2026, 19:38

Михаил Ефремов получил главную роль после освобождения: раскрыты детали нового фильма

Новости Мира 0 593

Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии снимется в полнометражном фильме. Актер исполнит главную роль в новой комедийной драме «Отец. Еще отец», которую представили на питчинге Фонда кино, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: vk.com/mihailefremov
Фото: vk.com/mihailefremov

Первым кинопроектом Михаила Ефремова после освобождения станет комедийная драма «Отец. Еще отец». Картина была презентована во время питчинга Фонда кино, который прошел в Министерстве культуры России.

Режиссером фильма выступил Александр Баршак. По словам авторов проекта, лента соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры, что было отмечено во время презентации.

Кто еще снимается в картине

Помимо Михаила Ефремова, одну из ключевых ролей исполнит Данила Козловский. В актерский состав также вошли Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

Общий бюджет фильма оценивается в 130 миллионов рублей, а выпуском картины в широкий прокат займется компания «НМГ Кинопрокат».

Возвращение к работе после освобождения

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в исправительной колонии Белгородской области.

В марте 2025 года Ефремов был освобожден условно-досрочно. Осенью того же года он официально вошел в состав труппы театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова».

На сцену актер уже вернулся

До объявления о съемках в новом фильме Михаил Ефремов уже возобновил творческую деятельность в театре. Весной он исполнил главную роль в психологической драме «Без свидетелей», постановку которой подготовили Никита Михалков и Александр Адабашьян. Теперь актер возвращается и на большой экран, где сыграет свою первую кинороль после освобождения.

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