Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины. Пост главнокомандующего вместо Александра Сырского занял генерал-майор Михаил Драпатый, сообщает Lada.kz.
О кадровых перестановках глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По словам Владимира Зеленского, новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Михаил Драпатый.
Президент также сообщил, что вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определены основные направления предстоящей реорганизации Генерального штаба ВСУ.
«Я принял решение, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой мы определили, как должен быть реорганизован Генеральный штаб Вооружённых сил Украины», — заявил Зеленский.
Президент Украины выразил благодарность Александру Сырскому за работу на посту главнокомандующего и отметил его вклад в оборону страны.
По словам Зеленского, Сырский сыграл важную роль в организации обороны Киева, Харьковском контрнаступлении, а также в ходе Курской операции.
«Александр Сырский добился важных результатов для Украины при обороне Киева, во время Харьковского контрнаступления и Курской операции. Мы прошли долгий путь, оборона Украины продолжается, и каждый воин заслуживает достойного отношения», — отметил президент.
Он также поблагодарил всех украинских военнослужащих за службу и подчеркнул, что рассчитывает на Михаила Драпатого в реализации дальнейших изменений в руководстве армии.
«Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные позиции Украины на фронте. Благодарен Михаилу Драпатому за то, что он разделяет это видение», — заявил Зеленский.
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