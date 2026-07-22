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22.07.2026, 07:06

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Новости Мира 0 769

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины. Пост главнокомандующего вместо Александра Сырского занял генерал-майор Михаил Драпатый, сообщает Lada.kz.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Зеленский объявил о кадровом решении

О кадровых перестановках глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По словам Владимира Зеленского, новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

Президент также сообщил, что вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определены основные направления предстоящей реорганизации Генерального штаба ВСУ.

«Я принял решение, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой мы определили, как должен быть реорганизован Генеральный штаб Вооружённых сил Украины», — заявил Зеленский.

Зеленский поблагодарил Сырского

Президент Украины выразил благодарность Александру Сырскому за работу на посту главнокомандующего и отметил его вклад в оборону страны.

По словам Зеленского, Сырский сыграл важную роль в организации обороны Киева, Харьковском контрнаступлении, а также в ходе Курской операции.

«Александр Сырский добился важных результатов для Украины при обороне Киева, во время Харьковского контрнаступления и Курской операции. Мы прошли долгий путь, оборона Украины продолжается, и каждый воин заслуживает достойного отношения», — отметил президент.

Он также поблагодарил всех украинских военнослужащих за службу и подчеркнул, что рассчитывает на Михаила Драпатого в реализации дальнейших изменений в руководстве армии.

«Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные позиции Украины на фронте. Благодарен Михаилу Драпатому за то, что он разделяет это видение», — заявил Зеленский.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Санёк Сырский, тебя ждут на Родине, батя с матушкой соскучились
22.07.2026, 04:43
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