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22.07.2026, 08:19

Для четырех знаков зодиака начинается белая полоса: астролог раскрыла, кого ждут большие перемены

Новости Мира 0 943

До конца июля 2026 года представители четырех знаков зодиака могут столкнуться с переменами, которые сначала покажутся непростыми. Однако, по мнению астролога Хелены Хатор, именно они способны открыть путь к новым возможностям, успеху и личностному росту, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Перемены начнутся после смены лунных узлов

По словам астролога Хелены Хатор, важным астрологическим событием станет смена лунных узлов, которая ожидается 26 июля. Именно после этой даты для некоторых знаков зодиака начнется новый жизненный цикл.

Как пишет издание YourTango, влияние этого периода будет ощущаться около 18 месяцев. За это время многие смогут пересмотреть свои жизненные ориентиры, отказаться от ограничивающих обстоятельств и сделать шаг навстречу новым достижениям. Астролог считает, что изменения будут происходить постепенно, но первые признаки благоприятных перемен могут проявиться уже в ближайшие недели.

Близнецы смогут выйти за привычные рамки

По прогнозу Хатор, Близнецам предстоит отказаться от привычной среды, которая перестала способствовать развитию. Речь может идти как о смене работы, так и об окончании отношений или изменении образа жизни.

Астролог считает, что именно такие решения помогут представителям этого знака открыть перед собой новые перспективы. Возможны поездки, переезд, обучение, участие в международных проектах или запуск собственного дела. Несмотря на первоначальные сомнения, подобные перемены способны привести к финансовому росту, профессиональному развитию и поиску своего истинного призвания.

Тельцов ждут важные решения

Представителям знака Телец, по мнению астролога, предстоит оставить в прошлом то, что уже не приносит пользы. Это может быть связано со сменой места жительства, семейными обстоятельствами или другими серьезными жизненными переменами.

Хотя Тельцы обычно предпочитают стабильность и тщательно продумывают каждый шаг, сейчас именно готовность выйти из зоны комфорта может стать главным условием будущего успеха. По словам Хатор, отказ от привычного способен открыть путь к карьерному росту, профессиональному признанию и достижению целей, которые раньше казались недостижимыми.

Водолеи завершат сложный этап

Последний год, считает астролог, оказался для Водолеев эмоционально непростым. Однако этот период постепенно подходит к завершению.

Хатор полагает, что представители знака смогут избавиться от отношений и связей, которые мешали двигаться вперед. Освободив место для нового, Водолеи получат шанс привлечь перспективных партнеров, полезные знакомства и интересные предложения. Постепенно они станут увереннее в себе, а окружающие заметят серьезные изменения уже к концу лета.

Львов ждет начало новой главы

Для Львов конец июля может стать символической точкой отсчета нового жизненного этапа. Астролог считает, что представителям этого знака предстоит окончательно оставить позади прежние установки и взгляды.

Несмотря на ощущение потери в самом начале, именно эти события могут стать основой будущих достижений. По мнению Хатор, важную роль сыграют новые отношения или перспективное партнерство, которые помогут Львам добиться большего, чем они смогли бы самостоятельно. В течение последующих 18 месяцев, как считает астролог, представители этого знака могут получить новые возможности для карьерного роста, укрепления финансового положения и личного счастья.

Вместе с тем специалисты напоминают, что астрологические прогнозы не являются научно подтвержденными и носят исключительно развлекательный характер. Они не гарантируют наступления описанных событий, а любые совпадения могут быть случайными.

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