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22.07.2026, 08:50

Павел Дуров анонсировал крупнейший запуск криптокошелька в Telegram: что изменится для пользователей

Новости Мира 0 821

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске встроенного некастодиального криптокошелька Gram. По его словам, нововведение станет крупнейшим развертыванием подобного сервиса в истории и позволит более чем миллиарду пользователей проводить криптовалютные переводы без комиссий, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о масштабном обновлении мессенджера, которое может существенно изменить его криптовалютную экосистему. Уже этим летом пользователи получат доступ к встроенному некастодиальному кошельку Gram, который будет интегрирован непосредственно в приложение.

Кошелек появится во всех версиях Telegram

По словам Дурова, нативный криптокошелек Gram (ранее токен был известен как Toncoin, TON) станет доступен во всех приложениях Telegram. Благодаря этому пользователи смогут мгновенно отправлять и получать цифровые активы без комиссий.

Глава Telegram назвал предстоящий запуск «крупнейшим в истории человечества развертыванием некастодиального криптокошелька» и отметил, что нововведение рассчитано более чем на миллиард пользователей платформы.

При этом технические подробности, сроки запуска и список поддерживаемых функций пока не раскрываются.

Чем новый кошелек отличается от существующего Wallet

Сегодня в меню Telegram уже доступен сервис Wallet, однако он не принадлежит непосредственно команде мессенджера. Этот продукт развивает компания The Open Platform (TOP), которую возглавляет бывший генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Wallet является кастодиальным сервисом. Это означает, что хранение средств и управление доступом частично контролирует оператор платформы. Пользователям необходимо проходить идентификацию личности, а в отдельных случаях доступ к средствам может быть ограничен, например при подозрительных транзакциях или нарушении требований законодательства.

Что такое некастодиальный криптокошелек

Новый Gram Wallet будет работать по другому принципу. Некастодиальный кошелек предоставляет полный контроль над цифровыми активами исключительно владельцу.

Все криптографические ключи хранятся только у пользователя, без участия посредников. Для создания такого кошелька не требуется регистрация с предоставлением личных данных или прохождение процедуры идентификации.

Именно поэтому подобные решения считаются более независимыми, однако вместе с этим вся ответственность за сохранность средств и резервных ключей ложится на владельца.

К числу популярных некастодиальных кошельков относятся MetaMask, Trust Wallet, а также аппаратные устройства Ledger и Trezor.

Рынок сразу отреагировал на заявление Дурова

После публикации анонса стоимость токена GRAM, ранее известного как TON, выросла примерно на 7%, что свидетельствует о позитивной реакции инвесторов.

Одновременно с этим обновился официальный сайт wallet.ton.org, где появился новый сервис Gram Wallet. Еще в июне разработчики представили отдельное мобильное приложение Gram Wallet, которое должно стать расширенной версией встроенного в Telegram кошелька.

Несмотря на громкое заявление, Павел Дуров пока не раскрыл технических деталей проекта и не сообщил точную дату запуска.

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