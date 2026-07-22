Беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодарском крае: есть пострадавшие

Логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке беспилотников в ночь на 22 июля. Компания сообщила о пострадавших сотрудниках и заявила, что оказывает им необходимую помощь, сообщает Lada.kz.

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Логистические центры Wildberries попали под атаку

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в результате ночной атаки беспилотников были повреждены логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске.

По ее словам, в результате происшествия есть пострадавшие. Всем раненым будет оказана необходимая помощь, а специалисты совместно с экстренными службами уже работают над устранением последствий.

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди», — написала Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Она также поблагодарила сотрудников компании за оперативную эвакуацию персонала, которая позволила быстро вывести людей из опасной зоны.

Краснодарский край подвергся массовой атаке БПЛА

По имеющимся данным, в ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся масштабному налету беспилотников.

В Краснодаре обломки дронов повредили два многоквартирных дома. Еще два частных дома получили повреждения в станице Динской.

Кроме того, в краевом центре произошел пожар на территории складского комплекса, а в Армавире загорелось одно из предприятий.

Эвакуация сотрудников

На фоне воздушной атаки в Краснодаре была проведена эвакуация сотрудников логистического комплекса Wildberries. Компания продолжает оценивать последствия происшествия и взаимодействует с профильными службами.