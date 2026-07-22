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22.07.2026, 10:41

Саудовская Аравия запустила многократную визу для паломников на 365 дней

Новости Мира 0 771

Саудовская Аравия объявила о запуске новой многократной визы для паломников, совершающих умру. Документ позволит неоднократно посещать королевство в течение года, однако воспользоваться им можно только при соблюдении ряда обязательных условий, сообщает Lada.kz. 

Фото: world-travel.uz
Фото: world-travel.uz

Виза будет действовать целый год

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии сообщило о введении новой многократной визы для паломников. Как пояснили власти страны, срок ее действия составляет 365 дней с момента выдачи.

В течение этого периода обладатели визы смогут неоднократно въезжать в Саудовскую Аравию для совершения умры и посещения священных городов. При этом общий срок пребывания в стране по такой визе не должен превышать 90 суток.

Нововведение связано с программой Saudi Vision 2030

В министерстве отметили, что запуск новой визы является частью реализации национальной программы Saudi Vision 2030 и инициативы по повышению качества обслуживания паломников.

Власти рассчитывают, что новые правила сделают въезд в страну более удобным, упростят организацию паломничества и повысят качество предоставляемых услуг для гостей королевства.

Для каждой поездки придется оформлять пакет услуг

Несмотря на возможность многократного въезда, паломникам необходимо выполнять ряд обязательных требований перед каждой поездкой.

Так, каждый визит должен сопровождаться приобретением пакета услуг у аккредитованного поставщика через платформу Nusuk Umrah. При этом срок действия такого пакета не может превышать количество оставшихся дней, доступных по визе.

Кроме того, перед каждым посещением необходимо оформить отдельное разрешение на совершение умры через мобильное приложение Nusuk Umrah.

Виза будет активироваться перед каждым новым въездом

Власти также уточнили механизм использования новой визы. После каждого выезда из Саудовской Аравии документ автоматически деактивируется.

Для следующего въезда в страну виза вновь станет действительной только после выполнения всех установленных требований, включая оформление необходимых разрешений и приобретение соответствующего пакета услуг.

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