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22.07.2026, 11:25

В России могут разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске

Новости Мира 0 918

Правительство России подготовило законопроект, который может изменить правила регистрации автомобилей, числящихся в международном розыске по линии Интерпола. Новые нормы должны защитить добросовестных покупателей, которые приобрели такие машины случайно, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Парламентскую газету».

© Игорь Самохвалов/«Парламентская газета» Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/top/rossiyanam-mogut-razreshit-registraciyu-avto-nakhodyashhikhsya-v-mezhdunarodnom-rozyske.html
© Игорь Самохвалов/«Парламентская газета» Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/top/rossiyanam-mogut-razreshit-registraciyu-avto-nakhodyashhikhsya-v-mezhdunarodnom-rozyske.html

Что предлагают изменить

Сейчас владельцы автомобилей, попавших в международный розыск, сталкиваются с серьезными трудностями при попытке поставить транспорт на учет. Даже если человек купил машину законно и не знал о ее проблемном статусе, регистрация такого автомобиля остается невозможной.

Новый законопроект предлагает разрешить МВД регистрировать подобные транспортные средства в отдельных случаях. По мнению разработчиков инициативы, это позволит вывести такие автомобили из «серой зоны» и упростить взаимодействие между владельцами машин и правоохранительными органами.

Речь идет прежде всего о ситуациях, когда гражданин приобрел автомобиль без намерения нарушить закон и узнал о его розыске уже после покупки.

Почему действующие правила создают проблемы

Эксперт рабочей группы при Правительстве России по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов отметил, что действующее законодательство о регистрации транспорта требует обновления.

По его словам, сегодня часть автомобилей с иностранными регистрационными знаками фактически остается вне полноценного контроля российских систем.

«У нас на сегодняшний день автомобили с иностранными регистрационными знаками, например, «невидимы» для автоматизированной системы оформления штрафов. И среди них вполне могут быть и те, которые находятся в международном розыске. Но из-за того, что их никак нельзя зарегистрировать и ввести таким образом в наше правовое поле, возникают дополнительные сложности», — пояснил эксперт.

МВД могут дать больше полномочий

По мнению Попова, предлагаемые изменения станут только первым этапом реформы. В дальнейшем ведомству могут расширить полномочия при создании новых механизмов регистрации отдельных категорий автомобилей.

Эксперт считает, что более гибкий подход позволит эффективнее контролировать транспорт, который сейчас не отражается в российских учетных системах, а также снизить риски для граждан, ставших владельцами проблемных автомобилей без собственного умысла.

При этом окончательные правила будут зависеть от того, как именно законопроект пройдет процедуру рассмотрения и какие дополнительные нормы будут закреплены в документе.

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