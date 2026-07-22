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22.07.2026, 12:51

Пиво — не спасение: врач раскрыла, что действительно нужно пить в жару

Новости Мира 0 1 079

В жаркую погоду организм теряет большое количество жидкости, поэтому правильный выбор напитков становится особенно важным. Гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала, что лучше всего помогает утолить жажду, а какие популярные напитки, наоборот, способствуют обезвоживанию, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru.

Фото: womendailymagazine.com
Фото: womendailymagazine.com

Сколько жидкости нужно пить летом

По словам специалиста, в жаркую погоду взрослый человек теряет с потом и дыханием до 2–3 литров жидкости в сутки. В обычных условиях рекомендуется употреблять около 30–35 мл воды на каждый килограмм массы тела. Для человека весом 70 килограммов это составляет примерно 2,1–2,5 литра в день.

Однако при высокой температуре воздуха потребность организма возрастает до 3–4 литров жидкости. При этом врач советует пить небольшими порциями — по 200–300 мл за один раз, а не восполнять дефицит сразу большим объемом воды.

Какие напитки лучше всего утоляют жажду

Первое место специалист отдала обычной негазированной воде комнатной температуры. Именно она наиболее эффективно помогает восстановить водный баланс организма.

На втором месте находятся изотонические напитки с электролитами. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и важные минералы — натрий, калий и магний. Если восполнять только жидкость, существует риск снижения уровня солей в крови, что может вызвать слабость, головную боль и даже судороги. Изотоники особенно полезны при длительном пребывании на солнце или интенсивных физических нагрузках.

Третье место занимают кисломолочные напитки — айран и тан. Они содержат воду, белок, соли натрия и калия, а также полезные лактобактерии. Такие напитки хорошо утоляют жажду и благоприятно влияют на пищеварение. Однако людям с непереносимостью лактозы и тяжелыми формами гипертонии следует употреблять их с осторожностью.

В список полезных напитков также вошли несладкие травяные настои и зеленый чай. Благодаря содержанию антиоксидантов зеленый чай хорошо освежает, а охлажденный напиток с мятой может стать здоровой альтернативой сладким газированным напиткам.

Замыкает пятерку компот из свежих или сушеных фруктов без добавления сахара. Он содержит витамины и минералы, однако важно не делать напиток слишком сладким, иначе он будет лишь усиливать чувство жажды.

Какие напитки лучше исключить

Гастроэнтеролог предупредила, что сладкие газированные напитки плохо подходят для жаркой погоды. Из-за высокого содержания сахара уровень глюкозы в крови быстро повышается, после чего организм начинает забирать воду из тканей. В результате уже через 30–40 минут чувство жажды возвращается.

По той же причине не рекомендуется злоупотреблять сладкими соками из пакетов. Даже свежевыжатый сок врач советует разбавлять водой в соотношении 1:1 и выпивать не более 150–200 мл за один прием.

Не лучшим выбором в жару являются и энергетические напитки. Содержащийся в них кофеин оказывает мочегонное действие, повышает нагрузку на сердце и нервную систему. На фоне высокой температуры это может спровоцировать учащенное сердцебиение и даже обмороки.

Отдельно специалист предостерегла от употребления пива и других алкогольных напитков. Алкоголь подавляет выработку антидиуретического гормона, из-за чего почки начинают активнее выводить жидкость из организма. В итоге даже после употребления полулитра пива водный баланс становится отрицательным, что только усиливает обезвоживание.

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