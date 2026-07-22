Пиво — не спасение: врач раскрыла, что действительно нужно пить в жару

В жаркую погоду организм теряет большое количество жидкости, поэтому правильный выбор напитков становится особенно важным. Гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала, что лучше всего помогает утолить жажду, а какие популярные напитки, наоборот, способствуют обезвоживанию, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru.
По словам специалиста, в жаркую погоду взрослый человек теряет с потом и дыханием до 2–3 литров жидкости в сутки. В обычных условиях рекомендуется употреблять около 30–35 мл воды на каждый килограмм массы тела. Для человека весом 70 килограммов это составляет примерно 2,1–2,5 литра в день.
Однако при высокой температуре воздуха потребность организма возрастает до 3–4 литров жидкости. При этом врач советует пить небольшими порциями — по 200–300 мл за один раз, а не восполнять дефицит сразу большим объемом воды.
Первое место специалист отдала обычной негазированной воде комнатной температуры. Именно она наиболее эффективно помогает восстановить водный баланс организма.
На втором месте находятся изотонические напитки с электролитами. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и важные минералы — натрий, калий и магний. Если восполнять только жидкость, существует риск снижения уровня солей в крови, что может вызвать слабость, головную боль и даже судороги. Изотоники особенно полезны при длительном пребывании на солнце или интенсивных физических нагрузках.
Третье место занимают кисломолочные напитки — айран и тан. Они содержат воду, белок, соли натрия и калия, а также полезные лактобактерии. Такие напитки хорошо утоляют жажду и благоприятно влияют на пищеварение. Однако людям с непереносимостью лактозы и тяжелыми формами гипертонии следует употреблять их с осторожностью.
В список полезных напитков также вошли несладкие травяные настои и зеленый чай. Благодаря содержанию антиоксидантов зеленый чай хорошо освежает, а охлажденный напиток с мятой может стать здоровой альтернативой сладким газированным напиткам.
Замыкает пятерку компот из свежих или сушеных фруктов без добавления сахара. Он содержит витамины и минералы, однако важно не делать напиток слишком сладким, иначе он будет лишь усиливать чувство жажды.
Гастроэнтеролог предупредила, что сладкие газированные напитки плохо подходят для жаркой погоды. Из-за высокого содержания сахара уровень глюкозы в крови быстро повышается, после чего организм начинает забирать воду из тканей. В результате уже через 30–40 минут чувство жажды возвращается.
По той же причине не рекомендуется злоупотреблять сладкими соками из пакетов. Даже свежевыжатый сок врач советует разбавлять водой в соотношении 1:1 и выпивать не более 150–200 мл за один прием.
Не лучшим выбором в жару являются и энергетические напитки. Содержащийся в них кофеин оказывает мочегонное действие, повышает нагрузку на сердце и нервную систему. На фоне высокой температуры это может спровоцировать учащенное сердцебиение и даже обмороки.
Отдельно специалист предостерегла от употребления пива и других алкогольных напитков. Алкоголь подавляет выработку антидиуретического гормона, из-за чего почки начинают активнее выводить жидкость из организма. В итоге даже после употребления полулитра пива водный баланс становится отрицательным, что только усиливает обезвоживание.
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