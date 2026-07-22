Мужчина упал на женщину с 12-го этажа и убил ее

В японском городе Нагоя произошла трагедия, унесшая жизнь молодой женщины. На 23-летнюю прохожую с высоты упал мужчина, сорвавшийся с крыши многоэтажного жилого дома. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Mainichi .

Фото: mainichi.jp

Женщина погибла после падения мужчины с крыши

Инцидент произошел в Нагое. По данным местных СМИ, 23-летняя Хора Инаба шла по улице вместе со своей знакомой, когда на нее с крыши 12-этажного жилого дома упал 29-летний Синсей Тагути.

От полученных тяжелых травм женщина скончалась, несмотря на усилия врачей. Ее спутница не пострадала.

Мужчина выжил, но находится в критическом состоянии

Сам мужчина остался жив, однако получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии без сознания.

Полиция выясняет причины произошедшего

Правоохранительные органы начали расследование. Следователям предстоит установить, при каких обстоятельствах мужчина оказался на крыше многоэтажного дома и что именно стало причиной его падения.

Пока официальные выводы о причинах произошедшего не озвучены.