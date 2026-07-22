Мужчина упал на женщину с 12-го этажа и убил ее

В японском городе Нагоя произошла трагедия, унесшая жизнь молодой женщины. На 23-летнюю прохожую с высоты упал мужчина, сорвавшийся с крыши многоэтажного жилого дома. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Mainichi.
Инцидент произошел в Нагое. По данным местных СМИ, 23-летняя Хора Инаба шла по улице вместе со своей знакомой, когда на нее с крыши 12-этажного жилого дома упал 29-летний Синсей Тагути.
От полученных тяжелых травм женщина скончалась, несмотря на усилия врачей. Ее спутница не пострадала.
Сам мужчина остался жив, однако получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии без сознания.
Правоохранительные органы начали расследование. Следователям предстоит установить, при каких обстоятельствах мужчина оказался на крыше многоэтажного дома и что именно стало причиной его падения.
Пока официальные выводы о причинах произошедшего не озвучены.
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