После нескольких кульбитов автомобиля женщина спокойно вышла из машины и пошла (видео)

В Челябинске произошло серьезное ДТП с участием BMW X4 и Kia Rio. После мощного столкновения кроссовер дважды перевернулся, однако водительница самостоятельно выбралась из автомобиля. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Фото: gazeta.ru

BMW дважды перевернулся после столкновения

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Хлебозаводской улице в Челябинске. По информации местных СМИ, авария случилась на одном из перекрестков и попала в объектив видеорегистратора.

На записи видно, как водитель BMW X4 выполняет разворот. В этот момент в кроссовер врезается Kia Rio, двигавшийся по встречной полосе. От сильного удара BMW несколько раз переворачивается через крышу, после чего вновь оказывается на колесах.

Водительница самостоятельно покинула автомобиль

Несмотря на серьезные повреждения и два переворота машины, уже через несколько секунд из салона выходит женщина, находившаяся за рулем BMW.

На кадрах видно, что она подходит к задней двери автомобиля, открывает ее, а затем возвращается на водительское место. По внешним признакам водительница не получила серьезных травм и смогла передвигаться без посторонней помощи.

Обстоятельства аварии выясняются

Судя по опубликованным кадрам, у Kia Rio в результате столкновения оказались сильно повреждены передняя часть кузова, капот и бампер.

Информации о том, находились ли в автомобилях пассажиры, пока нет. Также официально не сообщается о состоянии водителей. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.