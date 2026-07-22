После нескольких кульбитов автомобиля женщина спокойно вышла из машины и пошла (видео)

В Челябинске произошло серьезное ДТП с участием BMW X4 и Kia Rio. После мощного столкновения кроссовер дважды перевернулся, однако водительница самостоятельно выбралась из автомобиля. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Хлебозаводской улице в Челябинске. По информации местных СМИ, авария случилась на одном из перекрестков и попала в объектив видеорегистратора.
На записи видно, как водитель BMW X4 выполняет разворот. В этот момент в кроссовер врезается Kia Rio, двигавшийся по встречной полосе. От сильного удара BMW несколько раз переворачивается через крышу, после чего вновь оказывается на колесах.
Несмотря на серьезные повреждения и два переворота машины, уже через несколько секунд из салона выходит женщина, находившаяся за рулем BMW.
На кадрах видно, что она подходит к задней двери автомобиля, открывает ее, а затем возвращается на водительское место. По внешним признакам водительница не получила серьезных травм и смогла передвигаться без посторонней помощи.
Судя по опубликованным кадрам, у Kia Rio в результате столкновения оказались сильно повреждены передняя часть кузова, капот и бампер.
Информации о том, находились ли в автомобилях пассажиры, пока нет. Также официально не сообщается о состоянии водителей. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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