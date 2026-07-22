Ежедневный кофе оказался полезнее, чем считалось: названы неожиданные преимущества напитка

Ежедневное употребление кофе в умеренном количестве может не только повышать работоспособность, но и снижать риск развития ряда серьезных заболеваний. Об этом рассказала диетолог Джоанна Кац, отметив, что максимальную пользу приносит обычный кофе без избытка сахара и сиропов, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Takeout.

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Кофе помогает сохранять концентрацию и работоспособность

Несмотря на существующие недостатки, при умеренном употреблении кофе способен положительно влиять на здоровье. По словам диетолога Джоанны Кац, в краткосрочной перспективе напиток улучшает концентрацию внимания, повышает скорость реакции и помогает дольше сохранять работоспособность.

Кроме того, у некоторых людей кофе способствует увеличению физической выносливости и может положительно влиять на мышечную силу, что делает его популярным напитком не только среди офисных работников, но и среди любителей спорта.

Исследования связывают кофе со снижением риска серьезных заболеваний

Специалист отметила, что результаты научных исследований свидетельствуют: регулярное употребление кофе связано с более низким риском развития ряда хронических заболеваний. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых патологиях, сахарном диабете второго типа и заболеваниях печени.

По словам диетолога, долгосрочное употребление умеренного количества кофе также ассоциируется со снижением вероятности развития болезни Паркинсона и деменции.

Полезен не любой кофе

При этом Джоанна Кац подчеркнула, что полезные свойства относятся прежде всего к классическому кофе. По ее словам, напиток вполне может быть частью здорового рациона, однако это не означает, что одинаковую пользу приносят все его разновидности.

Диетолог пояснила, что потенциальные преимущества кофе не стоит автоматически переносить на популярные кофейные напитки, содержащие большое количество сахара, сиропов, жирного молока или взбитых сливок. Такие добавки значительно повышают калорийность продукта и могут свести на нет часть его положительного влияния на организм.