Этот автомобиль не заезжал на АЗС почти 2600 километров — и установил мировой рекорд

Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM установил новый мировой рекорд Гиннесса, преодолев 2608,36 километра без дозаправки и подзарядки. Предыдущий рекорд оказался превышен более чем на 200 километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Коллаж RuNews24.ru

Geely установила новый мировой рекорд

Китайский автопроизводитель Geely сообщил об установлении нового мирового рекорда в классе гибридных седанов. Модель Galaxy A7 EM смогла проехать 2608,36 километра без дозаправки бензином и подзарядки тяговой батареи.

Рекордный заезд проходил в течение пяти дней по маршруту от города Шангри-Ла в Тибетском автономном районе до Гуанчжоу. Заезд официально контролировали представители Книги рекордов Гиннесса, которые подтвердили достижение.

Таким образом, новый результат превысил прежний мировой рекорд более чем на 200 километров.

Испытание проходило в сложных условиях

Маршрут был максимально приближен к реальной эксплуатации автомобиля. Во время пробега седан преодолел горные серпантины, скоростные автомагистрали и плотный городской трафик.

В Geely отмечают, что испытание должно было продемонстрировать не только максимальную дальность хода, но и эффективность гибридной силовой установки в различных дорожных условиях.

Что известно о гибридной системе

Geely Galaxy A7 EM оснащен подключаемой гибридной установкой EM AI Super Hybrid 2.0, в которую входит бензиновый двигатель и гибридная трансмиссия.

По данным производителя, двигатель обладает самым высоким среди серийных автомобилей показателем термического коэффициента полезного действия — 47,26%. Эффективность гибридной трансмиссии достигает 93,1%.

Кроме того, система управления использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют снизить расход топлива примерно на 15%.

Быстрая зарядка и прочная батарея

Автомобиль оборудован тяговой батареей Aegis Golden Brick емкостью 28,3 кВт·ч. Полного заряда аккумулятора хватает на 235 километров движения исключительно на электротяге.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 75 кВт. Благодаря этому восполнить заряд с 30 до 80% можно всего за 15 минут.

В компании также напомнили, что ранее батарея успешно прошла серию экстремальных испытаний. Во время тестов аккумулятор выдержал пробитие восемью стальными иглами, сильную деформацию, выстрел, а также переезд танком массой 36 тонн.

По мнению производителя, установленный мировой рекорд подтверждает не только высокую экономичность Geely Galaxy A7 EM, но и надежность гибридной силовой установки и аккумуляторной батареи.