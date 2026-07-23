18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.65
533.26
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.07.2026, 19:36

Этот автомобиль не заезжал на АЗС почти 2600 километров — и установил мировой рекорд

Новости Мира 0 872

Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM установил новый мировой рекорд Гиннесса, преодолев 2608,36 километра без дозаправки и подзарядки. Предыдущий рекорд оказался превышен более чем на 200 километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Коллаж RuNews24.ru
Фото: Коллаж RuNews24.ru

Geely установила новый мировой рекорд

Китайский автопроизводитель Geely сообщил об установлении нового мирового рекорда в классе гибридных седанов. Модель Galaxy A7 EM смогла проехать 2608,36 километра без дозаправки бензином и подзарядки тяговой батареи.

Рекордный заезд проходил в течение пяти дней по маршруту от города Шангри-Ла в Тибетском автономном районе до Гуанчжоу. Заезд официально контролировали представители Книги рекордов Гиннесса, которые подтвердили достижение.

Таким образом, новый результат превысил прежний мировой рекорд более чем на 200 километров.

Испытание проходило в сложных условиях

Маршрут был максимально приближен к реальной эксплуатации автомобиля. Во время пробега седан преодолел горные серпантины, скоростные автомагистрали и плотный городской трафик.

В Geely отмечают, что испытание должно было продемонстрировать не только максимальную дальность хода, но и эффективность гибридной силовой установки в различных дорожных условиях.

Что известно о гибридной системе

Geely Galaxy A7 EM оснащен подключаемой гибридной установкой EM AI Super Hybrid 2.0, в которую входит бензиновый двигатель и гибридная трансмиссия.

По данным производителя, двигатель обладает самым высоким среди серийных автомобилей показателем термического коэффициента полезного действия — 47,26%. Эффективность гибридной трансмиссии достигает 93,1%.

Кроме того, система управления использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют снизить расход топлива примерно на 15%.

Быстрая зарядка и прочная батарея

Автомобиль оборудован тяговой батареей Aegis Golden Brick емкостью 28,3 кВт·ч. Полного заряда аккумулятора хватает на 235 километров движения исключительно на электротяге.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 75 кВт. Благодаря этому восполнить заряд с 30 до 80% можно всего за 15 минут.

В компании также напомнили, что ранее батарея успешно прошла серию экстремальных испытаний. Во время тестов аккумулятор выдержал пробитие восемью стальными иглами, сильную деформацию, выстрел, а также переезд танком массой 36 тонн.

По мнению производителя, установленный мировой рекорд подтверждает не только высокую экономичность Geely Galaxy A7 EM, но и надежность гибридной силовой установки и аккумуляторной батареи.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь