Бобр оставил поляка без трусов — необычная история рассмешила интернет

Житель Польши долго не мог понять, почему с бельевой веревки регулярно исчезает одежда. Тайна раскрылась неожиданно — воришкой оказался бобр, который уносил нижнее белье прямо к воде, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Бобр оказался необычным «похитителем»

В Польше произошла необычная история, которая быстро привлекла внимание местных СМИ. Как сообщает издание Fakt, житель страны обнаружил, что с бельевой веревки во дворе регулярно пропадает одежда. Долгое время мужчина не мог понять, кто стоит за загадочными исчезновениями.

Разгадка появилась, когда хозяин случайно застал «преступника» на месте. По его словам, бобр выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов, схватил их зубами и стремительно направился к воде.

«Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон», — рассказал мужчина.

Для чего бобру понадобилось белье

Хозяин дома предположил, что животное могло использовать ткань для строительства своей хатки. По его словам, бобр вел себя настолько уверенно и агрессивно, что напоминал хорошо подготовленного бойца.

Мужчина в шутку заметил, что зверь действовал «как разъяренная свинья» и словно прошел специальную подготовку.

Почему к бобрам не стоит приближаться

Специалисты напоминают, что, несмотря на внешнюю безобидность, бобры могут представлять опасность. Ранее польский зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут предупреждала, что даже небольшой укус этого животного способен привести к серьезным последствиям.

По словам эксперта, существует риск развития инфекции, а в некоторых случаях может потребоваться экстренная вакцинация, в том числе прививки от бешенства и столбняка.

Если бобр начинает шипеть, громко бить хвостом по воде или проявлять беспокойство, это означает, что животное предупреждает об опасности. В такой ситуации специалисты советуют не приближаться к нему, а спокойно и медленно отойти назад, избегая резких движений и не пытаясь убежать.