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23.07.2026, 07:42

Brent обновила многонедельный максимум: аналитики уже ждут нефть по 120 долларов

Новости Мира 0 706

Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость нефти марки Brent впервые с начала июня превысила отметку в 96 долларов за баррель, а эксперты не исключают дальнейшего стремительного роста котировок, сообщает Lada.kz. 

Фото: marketpower.pro
Фото: marketpower.pro

Brent достигла максимума за полтора месяца

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 8 июня 2026 года.

Согласно данным торгов, по состоянию на 04:24 по московскому времени цена Brent выросла на 2,19% и достигла 96,13 доллара за баррель. Спустя десять минут котировки немного скорректировались, однако сохранили уверенный рост. К 04:34 стоимость нефти составляла 95,91 доллара за баррель, что на 1,96% выше уровня предыдущего закрытия.

Почему дорожает нефть

Рост цен происходит на фоне усиливающихся опасений участников рынка относительно возможных перебоев с поставками сырья.

Ранее, 21 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs Group сообщило, что в четвертом квартале стоимость Brent может превысить отметку в 120 долларов за баррель. Такой сценарий эксперты связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке, рисками для судоходства через Ормузский пролив и потенциальным сокращением поставок нефти из стран Персидского залива.

Геополитика усиливает давление на рынок

Дополнительную неопределенность создают продолжающиеся вооруженные конфликты. По информации Reuters, боевые действия на Украине и напряженность в районе Персидского залива повышают вероятность возникновения глобальных проблем с поставками бензина и дизельного топлива.

На этом фоне инвесторы продолжают внимательно следить за развитием геополитической ситуации, поскольку любые новые перебои в поставках могут привести к дальнейшему росту мировых цен на нефть.

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