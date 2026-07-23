СМИ: в Ормузском проливе подорвался нефтяной танкер: два судна успели развернуться

Нефтяной танкер подорвался при попытке пройти через заминированный участок Ормузского пролива. На фоне этого хуситы сообщили об атаках на саудовские суда, а США объявили о новых ударах по военным объектам Ирана, сообщает Lada.kz.

Фото: yamal-media.ru

Танкер загорелся после взрыва в Ормузском проливе

По данным иранского телеканала Press TV, три нефтяных танкера попытались пройти через заминированный участок на юге Ормузского пролива. Сообщается, что одно из судов подорвалось, после чего на его борту возник пожар.

Как утверждает телеканал со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), два других танкера сразу изменили курс и покинули опасный район.

Официального подтверждения этой информации из независимых источников на момент публикации не поступало.

Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры

Тем временем движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, объявило о проведении операции против двух саудовских нефтяных танкеров Encelia и Layla.

По заявлению представителей движения, суда якобы нарушили введенный запрет на судоходство в Красном море. Для атаки, как утверждают хуситы, использовались баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

По их словам, удары были нанесены с высокой точностью, в результате чего на танкерах вспыхнул пожар. Независимого подтверждения этой информации также пока нет.

США сообщили о новых ударах по Ирану

На фоне происходящего Центральное командование США объявило о начале новых ударов по иранским военным объектам.

В заявлении, опубликованном американскими военными, говорится, что операция проводится по распоряжению верховного главнокомандующего США.

Одновременно СМИ сообщили о серии взрывов в иранских городах Сирик, Джаск и в районе Бушера.

Переговоры продолжаются, но напряженность сохраняется

По информации портала Axios, международные посредники передали Вашингтону предложение о введении десятидневного режима прекращения огня. Сообщается, что Белый дом изучает инициативу и призывает Израиль воздержаться от действий, способных привести к дальнейшей эскалации.

Вместе с тем США продолжают усиливать свое военное присутствие в регионе, рассматривая вероятность срыва переговорного процесса.

Напомним, новый виток противостояния начался после того, как в ночь на 8 июля США возобновили удары по территории Ирана, обвинив Тегеран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ответ иранская сторона заявила о нарушении ранее достигнутых договоренностей и начала наносить удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Это произошло спустя всего несколько недель после подписания меморандума, который предполагал прекращение конфликта.