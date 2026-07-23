Врач объяснил, какая особенность организма связана с долголетием

Хорошо сохраненный кишечный микробиом может быть одной из ключевых особенностей людей, которые живут дольше остальных. По словам врача, разнообразие полезных бактерий в кишечнике связано с более медленным старением организма и снижением хронического воспаления, сообщает Lada.kz.

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Что объединяет долгожителей

У людей, достигших преклонного возраста, часто сохраняется одна важная особенность — разнообразный кишечный микробиом. Об этом рассказал уролог Марк Гадзиян.

По его словам, с возрастом у большинства людей количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике постепенно уменьшается. Это может ослаблять естественный защитный барьер организма, способствовать развитию хронического воспаления и негативно отражаться на общем состоянии здоровья.

Врач отметил, что у долгожителей ситуация складывается иначе. Их кишечный микробиом остается более разнообразным, а полезные бактерии продолжают выполнять важные функции для организма.

Как микробиом влияет на здоровье

Как пояснил специалист, полезные микроорганизмы участвуют в выработке веществ с противовоспалительным действием, помогают поддерживать работу головного мозга и, предположительно, могут быть связаны с более медленными процессами старения.

Именно поэтому состояние кишечного микробиома сегодня рассматривается как один из факторов, способных влиять на продолжительность и качество жизни.

Что рекомендует врач

Для поддержания здорового микробиома Марк Гадзиян советует придерживаться разнообразного питания. В рацион желательно включать:

продукты, богатые растительной клетчаткой;

пребиотики;

источники резистентного крахмала;

продукты с высоким содержанием полифенолов.

Одновременно специалист рекомендует сократить потребление сахара, ультраобработанных продуктов и пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, поскольку такой рацион может негативно сказываться на составе кишечной микрофлоры.

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