Миллион евро исчез по дороге в отель: американского миллиардера обокрали в Париже

Американский предприниматель лишился драгоценностей на сумму более 1,3 миллиона евро во время поездки из аэропорта в один из самых дорогих отелей Парижа. Полиция уже начала расследование, а главным подозреваемым стала сотрудница элитного консьерж-сервиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters

Драгоценная ручная кладь исчезла после прилета

Инцидент произошел в минувшее воскресенье после прибытия 45-летнего американского бизнесмена во французскую столицу. Предприниматель, заработавший состояние в сфере медицинских технологий, прилетел из Ниццы и планировал провести несколько дней в Париже.

Перед поездкой мужчина задекларировал находившиеся при нем ювелирные изделия. Среди них было кольцо стоимостью около 800 тысяч евро, а также серьги, браслет и ожерелье. Общая стоимость украшений превысила 1,3 миллиона евро.

После прибытия в аэропорт Руасси — Шарль де Голль бизнесмен передал ручную кладь представительнице премиального консьерж-сервиса, которая должна была организовать его трансфер до отеля Four Seasons Hotel George V.

Помимо ручной клади, женщина также должна была забрать два больших чемодана из багажного отделения.

В отеле обнаружилась пропажа

Американец отправился в отель на автомобиле с личным водителем, тогда как багаж перевозили отдельно.

Однако вечером после возвращения в номер мужчина обнаружил, что на месте оказались только два крупных чемодана. Ручной клади с драгоценностями стоимостью более миллиона евро не было.

Администрация отеля сразу начала проверку и изучила записи с камер наблюдения.

Камеры не нашли остановок по пути

Видео с камер показало, что после прибытия автомобиля в отель из багажника были выгружены только крупные сумки. При этом транспортное средство по дороге из аэропорта не делало остановок.

Следователи пришли к выводу, что исчезновение ценного багажа, вероятнее всего, произошло еще на территории аэропорта до начала поездки в центр Парижа.

Под подозрением оказалась сотрудница консьерж-сервиса

Расследованием занимается полиция департамента Валь-д’Уаз, где расположен аэропорт Руасси — Шарль де Голль.

Главное внимание правоохранителей сейчас приковано к сотруднице консьерж-сервиса, которой бизнесмен передал свою ручную кладь. Девушка уже дала показания, однако подробности допроса не раскрываются.

Полиция продолжает проверять все возможные версии и пытается установить, куда исчезли драгоценности, стоимость которых сопоставима с ценой нескольких элитных квартир в центре Парижа.