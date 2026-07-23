Пилот и бортпроводник российской авиакомпании пришли на работу пьяными

В московском аэропорту предполетная проверка выявила алкоголь в крови у второго пилота и старшего бортпроводника «Уральских авиалиний». Оба были отстранены от выполнения рейса, а пилот впоследствии лишился работы, сообщает Lada.kz.

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Нетрезвый экипаж выявили перед вылетом

В аэропорту Москвы сотрудники предполетного контроля не допустили к рейсу второго пилота и старшего бортпроводника авиакомпании «Уральские авиалинии» после того, как у них обнаружили признаки алкогольного опьянения.

По информации Telegram-канала Ural Mash, инцидент произошел перед вылетом самолета по маршруту Москва — Краснодар, на который были зарегистрированы 162 пассажира.

Во время проверки у второго пилота по имени Никита обратили внимание на покрасневшие глаза и выраженный запах перегара. Проведенный алкотест показал содержание алкоголя на уровне 0,18 миллиграмма на литр.

Бортпроводница также не прошла проверку

Проверку не прошла и старший бортпроводник Мария. У женщины также заметили внешние признаки возможного опьянения, а алкотестер показал 0,3 миллиграмма на литр.

Согласно действующим требованиям, члены экипажа могут быть допущены к выполнению полета только при нулевом содержании алкоголя в организме. Поэтому обоих сотрудников отстранили от рейса.

Пилота уволили, авиакомпания получила предостережение

После произошедшего второго пилота уволили. Бортпроводнице, как сообщается, выдали медицинскую справку, запрещающую выполнение полетов.

Кроме того, авиакомпания получила предостережение от надзорных органов. При этом, по данным источника, это оказалось не единственное замечание в адрес перевозчика.

Еще одно нарушение выявили на другом рейсе

Позже «Уральские авиалинии» получили еще одно предостережение после обращения пассажира рейса Нижневартовск — Ош (Кыргызстан).

Причиной стало отсутствие одной из бортпроводниц, которой был запрещен выезд за пределы России. Несмотря на это, перевозчик не обеспечил замену сотрудницы и выполнил рейс с нарушением установленного норматива, согласно которому на каждые 50 пассажиров должен приходиться один бортпроводник.