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23.07.2026, 14:18

Женщина оторвала себе палец, зацепившись обручальным кольцом за забор

Новости Мира 0 649

Обычная работа на дачном участке едва не закончилась потерей пальца для жительницы Москвы. Женщина зацепилась обручальным кольцом за забор, после чего получила тяжелую травму, потребовавшую сложной микрохирургической операции, сообщает Lada.kz. 

Фото: Telegram-канал Московская медицина
Фото: Telegram-канал Московская медицина

Кольцо зацепилось за забор

Несчастный случай произошел во время выполнения дачных работ. По информации Telegram-канала «Московская медицина», обручальное кольцо женщины зацепилось за выступающую часть забора.

Когда она инстинктивно резко отдернула руку, украшение не соскользнуло, а вызвало тяжелую травму. В результате безымянный палец оказался практически полностью оторван.

Врачам удалось спасти палец

Пострадавшую экстренно доставили в Центр микрохирургии кисти городской клинической больницы имени Ерамишанцева.

Специалисты выполнили сложную многоэтапную операцию. Они восстановили поврежденные кости, сухожилия, нервы, кровеносные сосуды и мягкие ткани, разорванные в результате травмы. Благодаря слаженной работе медиков хирургическое вмешательство прошло успешно.

Медики напомнили о скрытой опасности

Сейчас женщина проходит курс восстановления.

Врачи напоминают, что перед выполнением любых работ, связанных с риском зацепиться рукой за оборудование, инструменты или различные конструкции, необходимо снимать кольца и другие украшения. При резком рывке металлическое кольцо не успевает соскользнуть с пальца и может привести к крайне тяжелым повреждениям тканей.

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