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23.07.2026, 16:00

Эти секретные функции камеры есть в каждом смартфоне, но ими почти никто не пользуется

Новости Мира 0 773

Большинство современных смартфонов имеют функции камеры, о которых многие пользователи даже не подозревают. Несколько простых приемов позволяют быстрее запускать приложение и получать более четкие фотографии без дополнительного оборудования, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Скрытые возможности камеры могут улучшить качество снимков

Эксперт издания MakeUseOf Ташриф Шариф рассказал о малоизвестных возможностях камер современных смартфонов, которые делают процесс съемки удобнее и помогают получать более качественные фотографии.

По его словам, большинство пользователей делают снимки, нажимая виртуальную кнопку затвора на экране. Однако более практичным решением может стать использование кнопки увеличения громкости. Такой способ позволяет надежнее удерживать устройство двумя руками, что снижает вероятность дрожания и помогает получить более четкие кадры.

Быстрый запуск камеры за считанные секунды

Специалист также напомнил, что многие смартфоны оснащены дополнительными возможностями быстрого запуска камеры. На некоторых моделях предусмотрена отдельная кнопка затвора, длительное нажатие на которую автоматически открывает приложение камеры.

Кроме того, большинство смартфонов под управлением Android поддерживают запуск камеры двойным нажатием кнопки питания. Эта функция особенно полезна в ситуациях, когда необходимо быстро сделать снимок и не тратить время на поиск приложения.

Стилус и Bluetooth-аксессуары могут заменить кнопку затвора

Еще одной полезной возможностью могут воспользоваться владельцы смартфонов со стилусом, например Samsung Galaxy S26 Ultra. Нажатие кнопки на электронном пере позволяет дистанционно спустить затвор камеры, что удобно при съемке селфи, групповых фотографий или кадров со штатива.

По словам эксперта, аналогичный принцип работает и с другими Bluetooth-аксессуарами. В качестве дистанционной кнопки съемки могут использоваться некоторые беспроводные наушники и другие совместимые устройства, подключенные к смартфону. Такой способ позволяет фотографировать, не прикасаясь к самому телефону, что также помогает избежать смазывания изображения.

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