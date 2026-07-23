Новейший российский истребитель Су-57 потерпел крушение в Подмосковье

Военный самолет потерпел крушение в Московской области во время тренировочного полета. По данным СМИ, речь идет о российском истребителе пятого поколения Су-57, летчик успел покинуть воздушное судно, сообщает Lada.kz.

Фото: Telegram-канал Звенигород

Самолет упал в Одинцовском районе

Военный самолет разбился в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщили источники телеканала РЕН ТВ.

По предварительной информации, пилоту удалось катапультироваться до падения воздушного судна. Данных о его состоянии пока нет.

Telegram-канал Mash сообщил, что потерпевшим крушение самолетом оказался истребитель Су-57. По его информации, воздушное судно упало возле села Луцино во время выполнения тренировочного полета.

Летчик пытался увести самолет от жилых домов

Как утверждает Mash, перед падением пилот до последнего пытался изменить траекторию полета, чтобы увести самолет от жилой застройки.

После крушения очевидцы заметили в районе падения густой черный дым. В сети появились кадры с места происшествия, однако официального подтверждения информации о типе самолета пока не поступало.

Также неизвестно, есть ли разрушения на земле и пострадали ли люди.

Официальных комментариев пока нет

На данный момент российские официальные ведомства не подтверждали информацию о падении Су-57 в Подмосковье.

Если сведения подтвердятся, это может стать очередным случаем аварии с участием российского истребителя пятого поколения.

Предыдущее крушение Су-57 произошло на Дальнем Востоке

Ранее Су-57 потерпел крушение во время испытательного полета в Хабаровском крае.

Как сообщал ТАСС, самолет находился на высоте около 8 километров, после чего вошел в крутую нисходящую спираль. Пилот успел катапультироваться.

Среди возможных причин аварии назывались отказ системы управления, проблемы с управлением хвостовым оперением, а также возможный сбой электродистанционной системы управления самолетом.