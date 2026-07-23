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23.07.2026, 18:17

Исследователи приблизились к разгадке одного из самых мучительных симптомов болезни Альцгеймера

Новости Мира 0 574

Ученые обнаружили новый механизм, который может объяснить нарушения сна при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что ключевую роль в этом процессе играют иммунные клетки мозга — микроглия. Полученные результаты могут помочь в разработке новых методов лечения заболевания, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Нарушения сна связали с работой иммунных клеток мозга

Международная группа исследователей выяснила, что причиной нарушений сна при болезни Альцгеймера могут быть не только амилоидные бляшки, но и чрезмерная активность микроглии — иммунных клеток центральной нервной системы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Alzheimer's & Dementia.

Проблемы со сном считаются одним из самых ранних и тяжелых симптомов болезни Альцгеймера. Задолго до выраженного ухудшения памяти пациенты нередко сталкиваются с бессонницей, частыми пробуждениями и ночным беспокойством. Ранее специалисты полагали, что такие нарушения возникают главным образом из-за гибели нейронов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования.

Как микроглия влияет на развитие болезни

Микроглия представляет собой собственную иммунную систему головного мозга. В нормальных условиях эти клетки защищают нервную ткань, уничтожая болезнетворные микроорганизмы, поврежденные клетки и другие продукты обмена, включая амилоидные бляшки, характерные для болезни Альцгеймера.

Однако при длительном воспалительном процессе микроглия начинает работать иначе. Вместо защитной функции она выделяет воспалительные вещества, которые повреждают нервные клетки и усугубляют течение заболевания.

Эксперимент показал значительное улучшение сна

Во время исследования ученые использовали препарат, который подавляет сигнальную молекулу, отвечающую за активацию микроглии.

После курса лечения лабораторные мыши с болезнью Альцгеймера стали спать значительно дольше — в среднем продолжительность сна увеличилась примерно на 2,5 часа. Кроме того, исследователи зафиксировали уменьшение количества амилоидных бляшек в головном мозге.

Авторы работы предполагают, что такой эффект связан с тем, что во время полноценного сна мозг эффективнее очищается от продуктов обмена веществ и токсичных белков.

Новые перспективы для лечения

Исследователи считают, что воспалительный механизм, вызывающий нарушения сна, может быть характерен не только для болезни Альцгеймера, но и для других нейродегенеративных заболеваний.

Если эта гипотеза подтвердится в дальнейших исследованиях, препараты, снижающие воспалительную активность микроглии, смогут не только уменьшать выраженность нарушений сна, но и замедлять прогрессирование заболевания.

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