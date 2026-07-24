Картофель оказался полезнее, чем считалось: диетологи раскрыли неожиданный эффект

Картофель, который многие считают не самым полезным продуктом, на самом деле может благотворно влиять на работу мозга. Диетологи объяснили, какие вещества делают этот овощ ценным для здоровья и почему важно обращать внимание на способ его приготовления и сорт, сообщает Lada.kz.

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Картофель может поддерживать здоровье мозга

Диетологи Роксана Эхсани и Надя Абада рассказали о неожиданной пользе картофеля, который нередко незаслуженно относят к вредным продуктам. По словам специалистов, негативная репутация овоща во многом связана не с ним самим, а с популярными способами приготовления — жаркой во фритюре и использованием жирных соусов или калорийных добавок.

Роксана Эхсани отметила, что картофель является источником сложных углеводов, клетчатки, белка, калия, витамина B6, ниацина и меди. Эти вещества обеспечивают мозг энергией и помогают поддерживать его нормальную работу.

Какие сорта считаются самыми полезными

Надя Абада напомнила, что картофель действительно содержит большое количество крахмала. При чрезмерном употреблении это может способствовать повышению уровня сахара в крови и набору лишнего веса.

При этом некоторые сорта обладают дополнительными преимуществами для здоровья. Так, фиолетовый картофель богат антоцианами — антиоксидантами с выраженными противовоспалительными и нейропротекторными свойствами.

Желтые и оранжевые сорта содержат большое количество каротиноидов. Эти соединения накапливаются в нервной системе, поддерживают когнитивные функции, помогают нейтрализовать свободные радикалы и защищают клетки мозга от повреждений, что способствует замедлению возрастных изменений.

Польза зависит не только от продукта, но и от его приготовления

Эксперты подчеркивают, что сам по себе картофель нельзя считать вредным продуктом. Его влияние на организм во многом определяется способом приготовления и количеством в рационе. Запеченный или отварной картофель способен стать частью сбалансированного питания, тогда как злоупотребление жареными блюдами и высококалорийными добавками значительно снижает его пользу.