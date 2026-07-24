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23.07.2026, 19:38

Картофель оказался полезнее, чем считалось: диетологи раскрыли неожиданный эффект

Новости Мира 0 600

Картофель, который многие считают не самым полезным продуктом, на самом деле может благотворно влиять на работу мозга. Диетологи объяснили, какие вещества делают этот овощ ценным для здоровья и почему важно обращать внимание на способ его приготовления и сорт, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Картофель может поддерживать здоровье мозга

Диетологи Роксана Эхсани и Надя Абада рассказали о неожиданной пользе картофеля, который нередко незаслуженно относят к вредным продуктам. По словам специалистов, негативная репутация овоща во многом связана не с ним самим, а с популярными способами приготовления — жаркой во фритюре и использованием жирных соусов или калорийных добавок.

Роксана Эхсани отметила, что картофель является источником сложных углеводов, клетчатки, белка, калия, витамина B6, ниацина и меди. Эти вещества обеспечивают мозг энергией и помогают поддерживать его нормальную работу.

Какие сорта считаются самыми полезными

Надя Абада напомнила, что картофель действительно содержит большое количество крахмала. При чрезмерном употреблении это может способствовать повышению уровня сахара в крови и набору лишнего веса.

При этом некоторые сорта обладают дополнительными преимуществами для здоровья. Так, фиолетовый картофель богат антоцианами — антиоксидантами с выраженными противовоспалительными и нейропротекторными свойствами.

Желтые и оранжевые сорта содержат большое количество каротиноидов. Эти соединения накапливаются в нервной системе, поддерживают когнитивные функции, помогают нейтрализовать свободные радикалы и защищают клетки мозга от повреждений, что способствует замедлению возрастных изменений.

Польза зависит не только от продукта, но и от его приготовления

Эксперты подчеркивают, что сам по себе картофель нельзя считать вредным продуктом. Его влияние на организм во многом определяется способом приготовления и количеством в рационе. Запеченный или отварной картофель способен стать частью сбалансированного питания, тогда как злоупотребление жареными блюдами и высококалорийными добавками значительно снижает его пользу.

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