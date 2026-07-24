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24.07.2026, 07:13

Саудовского принца нашли мертвым в отеле Лондона

Новости Мира 0 906

В Лондоне стали известны новые обстоятельства смерти одного из представителей саудовской королевской семьи, тело которого обнаружили в элитной гостинице еще в ноябре прошлого года. По данным британских СМИ, причиной трагедии стало сочетание алкоголя и наркотических веществ, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Тело принца обнаружили в гостинице Marriott

Британская газета The Telegraph сообщила, что один из саудовских принцев, являвшийся дальним родственником короля Саудовской Аравии Салмана, был найден мертвым в престижном отеле Marriott в лондонском районе Кенсингтон.

По информации издания, тело 29-летнего мужчины обнаружил сотрудник гостиницы во время уборки номера. Принц находился в ванной комнате своего люкса.

Следствие назвало вероятную причину смерти

Как сообщается, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной совместным воздействием алкоголя и наркотических веществ.

По данным СМИ, в крови погибшего были обнаружены значительные концентрации алкоголя и запрещенных веществ. При этом признаков хронических заболеваний, которые могли бы привести к смерти, эксперты не выявили.

Незадолго до трагедии он проходил лечение

Во время судебного разбирательства выяснилось, что принц ранее боролся с зависимостью от алкоголя и препарата алпразолам. Сообщается, что примерно за три месяца до смерти он проходил курс лечения в одной из частных лондонских клиник, специализирующихся на реабилитации пациентов с подобными проблемами.

Кто был погибший

По информации The Telegraph, погибшего звали Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. Издание отмечает, что он приходился дальним родственником королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду и являлся потомком одного из его прапрадедов.

Официальных комментариев со стороны представителей королевской семьи Саудовской Аравии по поводу публикации британской газеты на момент выхода материала не поступало.

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