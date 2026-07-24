Названы даты рождения людей, которым нумерологи предсказывают богатство и успех

Нумерологи утверждают, что дата рождения может быть связана с финансовыми успехами, карьерными достижениями и личными качествами человека. Они назвали дни месяца, обладателям которых чаще всего приписывают предпринимательский талант, лидерские способности и умение привлекать деньги. При этом специалисты напоминают, что нумерология не имеет научного подтверждения, сообщает Lada.kz.

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Какие даты рождения считают наиболее "денежными"

Согласно публикации Times of India, в нумерологии существуют так называемые числа с «высокими вибрациями», которым приписывают способность привлекать успех, материальное благополучие и удачные возможности для развития бизнеса.

По мнению сторонников этого учения, люди, появившиеся на свет в определенные даты, обладают качествами, которые помогают добиваться финансового благополучия.

Лидерские качества и предпринимательский дух

К этой категории относят людей, родившихся 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца.

Считается, что они отличаются уверенностью в себе, стремлением к лидерству и готовностью принимать смелые решения. Именно поэтому им приписывают склонность к предпринимательству и созданию собственного бизнеса.

Финансовая дисциплина и стратегическое мышление

Еще одной «денежной» группой называют тех, кто родился 8, 17 или 26 числа.

Нумерологи считают, что такие люди умеют грамотно распоряжаться финансами, отличаются дисциплинированностью и терпением. По их мнению, именно долгосрочное планирование помогает им постепенно накапливать капитал.

Творчество и умение общаться

Особое место занимают рожденные 3, 12, 21 и 30 числа.

Им приписывают развитые коммуникативные способности, креативность и талант убеждать людей. Считается, что благодаря этим качествам они могут добиться успеха в сфере образования, средств массовой информации, искусства и индустрии развлечений.

Гибкость и способность замечать возможности

В список также вошли люди, родившиеся 5, 14 и 23 числа.

Сторонники нумерологии полагают, что они быстро адаптируются к изменениям, умеют видеть перспективные возможности раньше других и способны принимать эффективные решения. Кроме того, им приписывают ответственность, финансовую стабильность и потенциал к успешной работе на руководящих должностях.

Научных подтверждений нет

Несмотря на популярность подобных теорий, нумерология не является научной дисциплиной. Ее выводы и прогнозы не имеют доказательной базы и не могут служить гарантией финансового успеха, карьерных достижений или иных жизненных событий. Любые совпадения считаются случайными.