ЕС оштрафовал Google почти на миллиард евро: что нарушила компания

Европейская комиссия завершила антимонопольное расследование в отношении Google и оштрафовала компанию на 890 миллионов евро за нарушение требований Акта о цифровых рынках (DMA). Корпорации дали 60 дней на устранение выявленных нарушений, иначе ей грозят новые финансовые санкции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: vgtimes.ru

ЕС признал Google нарушителем цифровых правил

Европейская комиссия завершила расследование, начатое в марте 2024 года, и пришла к выводу, что Google нарушила положения Акта о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). По итогам проверки американскую компанию обязали выплатить штраф в размере 890 миллионов евро.

По данным европейского регулятора, поисковый гигант предоставлял преимущество собственным сервисам — Google Shopping, Google Hotels и Google Flights — при формировании результатов поиска. В результате конкурирующие платформы оказывались в менее выгодном положении и получали меньшую видимость для пользователей.

Разработчикам ограничивали возможности

Еще одним нарушением Еврокомиссия назвала действия Google в отношении разработчиков мобильных приложений. По версии регулятора, компания препятствовала тому, чтобы разработчики сообщали пользователям о более выгодных способах оплаты и альтернативных предложениях за пределами магазина приложений.

В Брюсселе считают, что подобная практика ограничивает конкуренцию и противоречит новым европейским правилам регулирования цифровых платформ.

Компании дали 60 дней на устранение нарушений

Еврокомиссия обязала Google привести свою деятельность в соответствие с требованиями DMA в течение 60 дней.

Если компания не выполнит предписание в установленный срок, ей могут назначить дополнительные штрафы. Их размер способен достигать 5% мирового оборота корпорации.

Google не согласен с решением

В Google уже заявили, что считают решение европейских властей необоснованным.

Президент компании по глобальным вопросам Кент Уокер отметил, что предлагаемые Евросоюзом изменения могут ухудшить качество сервисов, которыми пользуются жители Европы, а также негативно сказаться на работе бизнеса.

По его словам, компания уже тестирует ряд изменений, однако пока не решила, будет ли оспаривать штраф в судебном порядке.

Решение может осложнить отношения ЕС и США

Эксперты отмечают, что новое решение Еврокомиссии способно усилить разногласия между Брюсселем и Вашингтоном в сфере регулирования крупных технологических компаний.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа неоднократно критиковала европейские ограничения, вводимые в отношении американских IT-корпораций. Кроме того, после завершения срока действия нынешнего торгового режима Белый дом готовит новый пакет торговых пошлин, что может стать еще одним фактором напряженности в отношениях между США и Европейским союзом.