Крушение самолета в США: появились первые данные о состоянии пассажиров (видео)

Гидросамолет авиакомпании Kenmore Air потерпел крушение вскоре после вылета из Сиэтла. На борту находились 11 человек, все они были обнаружены, а часть пострадавших госпитализирована, сообщает Lada.kz со ссылкой на MyNorthwest .

Кадр из видео

Гидросамолет упал вскоре после взлета

В американском штате Вашингтон произошло крушение гидросамолета de Havilland DHC-3 Otter, принадлежащего авиакомпании Kenmore Air. Воздушное судно выполняло рейс после вылета с озера Юнион в Сиэтле и потерпело крушение в заливе Шэллоу-Бэй возле острова Сусия, входящего в архипелаг Сан-Хуан.

На борту находились 11 человек — десять пассажиров и пилот.

По данным перевозчика, самолет упал около 17:15 по местному времени.

Все находившиеся на борту обнаружены

В авиакомпании сообщили, что после происшествия были найдены все пассажиры и пилот. Двух пострадавших доставляют в медицинское учреждение города Беллингем, еще двоих перевозят на остров Оркас, где им оказывают необходимую помощь.

Информация о состоянии остальных людей на момент публикации не уточняется.

В авиакомпании сделали заявление

После аварии Kenmore Air задействовала предусмотренные для подобных случаев экстренные процедуры и начала взаимодействие с Береговой охраной США, а также местными спасательными службами.

В компании подчеркнули, что сейчас главным приоритетом остается помощь пассажирам, пилоту и их семьям.

«Нашим главным приоритетом является забота и поддержка наших пассажиров, пилота и их семей», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Кроме того, в Kenmore Air отметили, что будут публиковать только подтвержденную информацию и не намерены делать предположений о причинах авиакатастрофы до завершения официального расследования.

Расследование продолжается

Генеральный директор Kenmore Air Дэвид Гуджел поблагодарил сотрудников экстренных служб, участвовавших в спасательной операции.

По его словам, компания полностью сотрудничает с государственными органами, которым предстоит установить причины крушения гидросамолета.