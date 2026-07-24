18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.07.2026, 09:09

Крушение самолета в США: появились первые данные о состоянии пассажиров (видео)

Новости Мира 0 966

Гидросамолет авиакомпании Kenmore Air потерпел крушение вскоре после вылета из Сиэтла. На борту находились 11 человек, все они были обнаружены, а часть пострадавших госпитализирована, сообщает Lada.kz со ссылкой на MyNorthwest.

Кадр из видео
Кадр из видео

Гидросамолет упал вскоре после взлета

В американском штате Вашингтон произошло крушение гидросамолета de Havilland DHC-3 Otter, принадлежащего авиакомпании Kenmore Air. Воздушное судно выполняло рейс после вылета с озера Юнион в Сиэтле и потерпело крушение в заливе Шэллоу-Бэй возле острова Сусия, входящего в архипелаг Сан-Хуан.

На борту находились 11 человек — десять пассажиров и пилот.

По данным перевозчика, самолет упал около 17:15 по местному времени.

Все находившиеся на борту обнаружены

В авиакомпании сообщили, что после происшествия были найдены все пассажиры и пилот. Двух пострадавших доставляют в медицинское учреждение города Беллингем, еще двоих перевозят на остров Оркас, где им оказывают необходимую помощь.

Информация о состоянии остальных людей на момент публикации не уточняется.

В авиакомпании сделали заявление

После аварии Kenmore Air задействовала предусмотренные для подобных случаев экстренные процедуры и начала взаимодействие с Береговой охраной США, а также местными спасательными службами.

В компании подчеркнули, что сейчас главным приоритетом остается помощь пассажирам, пилоту и их семьям.

«Нашим главным приоритетом является забота и поддержка наших пассажиров, пилота и их семей», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Кроме того, в Kenmore Air отметили, что будут публиковать только подтвержденную информацию и не намерены делать предположений о причинах авиакатастрофы до завершения официального расследования.

Расследование продолжается

Генеральный директор Kenmore Air Дэвид Гуджел поблагодарил сотрудников экстренных служб, участвовавших в спасательной операции.

По его словам, компания полностью сотрудничает с государственными органами, которым предстоит установить причины крушения гидросамолета.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь