На Землю обрушилась новая магнитная буря: ученые предупредили, сколько она продлится

На Земле началась новая магнитная буря — уже вторая с начала июля. По данным российских ученых, она относится к слабому уровню интенсивности и, как ожидается, продлится до середины пятницы, сообщает Lada.kz.

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На Земле зарегистрировали вторую за июль магнитную бурю

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о начале новой магнитной бури. По их данным, геомагнитные возмущения были зафиксированы несколько часов назад.

Ученые отметили, что нынешнее событие не относится к числу экстремальных. Магнитной буре присвоен уровень G1, который считается слабым по международной шкале геомагнитной активности.

По предварительным прогнозам, повышенная геомагнитная активность может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.

Геомагнитная активность остается умеренной

В Лаборатории солнечной астрономии также сообщили, что с начала лета было зарегистрировано пять геомагнитных событий, включая нынешнее. Несмотря на очередное возмущение магнитного поля Земли, специалисты не считают его рекордным или необычным.

Самая сильная буря июля произошла в начале месяца

Предыдущая магнитная буря началась 4 июля и достигла уровня G3, который классифицируется как сильный. По мощности она стала третьей среди всех геомагнитных событий текущего года.

Более интенсивной оказалась только магнитная буря, наблюдавшаяся 19–21 января, когда уровень геомагнитной активности достиг G4.67. По своей силе июльское событие было сопоставимо с бурей, произошедшей 21 марта, однако продолжалось значительно меньше времени.