Склады Wildberries вновь оказались под ударом: что известно о ночных атаках

В ночь на 24 июля сразу несколько логистических объектов Wildberries в России и аннексированном Крыму подверглись атакам беспилотников. На складах возникли пожары, часть объектов была эвакуирована, а работу некоторых логистических центров временно приостановили, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

Фото: Tatyana Makeyeva/AFP

Склады Wildberries подверглись атакам сразу в нескольких регионах

В ночь на пятницу, 24 июля, склады маркетплейса Wildberries оказались под ударом беспилотников сразу в нескольких регионах. По данным российских властей, Telegram-каналов и СМИ, атаки затронули Ленинградскую область, Тверскую область, а также аннексированный Крым.

По информации Telegram-канала Astra, после удара возник пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Этот логистический комплекс расположен в непосредственной близости от Санкт-Петербурга и обслуживает город и прилегающие территории.

Очевидцы публиковали фотографии густого черного дыма, поднимающегося над районом происшествия. Позже появились сообщения о двух очагах возгорания в разных частях города.

Компания временно остановила работу части логистических центров

Telegram-канал Exilenova+ распространил видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен момент атаки в Ленинградской области.

В свою очередь, пресс-служба Wildberries сообщила, что работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена. Когда объекты возобновят работу, компания обещает сообщить дополнительно.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подвергся атаке беспилотников, а удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

Сообщается об атаках в Твери и Симферополе

По данным Exilenova+, этой же ночью были атакованы логистические объекты Wildberries в Твери и Симферополе. Сообщается, что после ударов на складах также вспыхнули пожары.

В Wildberries подтвердили, что сортировочный центр в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.

Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. "Благодарю наших сотрудников, наших героев - на всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты - по предварительным данным, пострадавших нет. Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий”, - сообщила Татьяна Ким. Уважаемые партнеры, оперативная информация о ситуации публикуется на портале продавца.

Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Мы с командой работаем круглосуточно, чтобы сохранить для вас качество работы на площадке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате пожара на складе в Новосаратовке пострадали три человека. По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Появились сообщения о проблемах с электроснабжением в Крыму

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщил, что ночью удар якобы был нанесен по электроподстанции в Судаке. После этого в городе произошло отключение электроэнергии, а в ряде районов возникли перебои с водоснабжением.

При этом авторы публикации подчеркнули, что эта информация пока не получила подтверждения из независимых источников.

Атаки на инфраструктуру Wildberries продолжаются

Это уже не первый случай, когда логистические объекты Wildberries становятся целью ударов. Ранее были повреждены или уничтожены склады компании в Электростали Московской области, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.

По данным газеты «Коммерсант», опубликованным 23 июля, предыдущие атаки затронули около 10% всей логистической инфраструктуры Wildberries — примерно 552 тысячи квадратных метров складских площадей.

18 июля ударам подверглись два склада компании в Электростали и Котовске. Тогда, по официальным данным, погибли восемь человек, еще около 50 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что эти удары стали ответом на российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины. По его словам, логистические центры Wildberries использовались для поставок комплектующих, необходимых для производства беспилотников и навигационного оборудования. Российская сторона эти заявления официально не подтверждала.