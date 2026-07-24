«Наступит расплата»: Маск объяснил, почему Британии грозит гражданская война

Илон Маск заявил, что Великобритания может столкнуться с гражданской войной, если сохранится нынешняя миграционная политика. По его мнению, причиной возможного конфликта станет столкновение различных ценностей и взглядов внутри общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Маск высказался о будущем Великобритании

Американский миллиардер Илон Маск в интервью журналу The Economist заявил, что в Великобритании существует риск возникновения гражданской войны. По его словам, причиной этого может стать рост числа мигрантов, чьи взгляды, как он считает, расходятся с традиционными западными ценностями.

По мнению предпринимателя, в британском обществе постепенно увеличивается группа людей с иными убеждениями, что в перспективе способно привести к серьезному внутреннему противостоянию.

«В какой-то момент наступит расплата, и они попытаются это сделать. Они будут отстаивать свои взгляды, и им будут противостоять. Это то, что называется гражданской войной. И, очевидно, это тенденция», — заявил Маск.

Критика миграционной политики

Илон Маск подчеркнул, что выступает против насилия независимо от того, кто его совершает. Вместе с тем он раскритиковал попытки, по его мнению, навязывать нормы и правила, которые не соответствуют традициям и ценностям, сложившимся в западных странах.

Кроме того, бизнесмен выразил недовольство тем, что, как он считает, ряд традиционных средств массовой информации, включая The Economist, недостаточно открыто обсуждают проблемы, связанные с миграцией. По мнению Маска, замалчивание этой темы не способствует поиску решений и лишь усугубляет существующие противоречия.