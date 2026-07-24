Власти Грузии запускают реестр иностранцев с биометрическими данными

С 1 сентября 2026 года в Грузии начнет действовать единый реестр иностранных граждан. Одновременно власти создадут отдельную закрытую базу данных о лицах, находящихся или находившихся в стране без законных оснований, сообщает Lada.kz со ссылкой на JNews .

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Власти Грузии с 1 сентября 2026 года введут единый Реестр иностранцев, в котором будут аккумулироваться сведения об иностранных гражданах и их правовом статусе. Соответствующие изменения предусмотрены поправками в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Новая система призвана объединить информацию об иностранцах в единую государственную базу данных и упростить учет граждан других государств, пребывающих на территории страны.

Администрированием реестра займется Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии.

В реестр включат биометрические данные

Порядок ведения реестра, обработки содержащихся в нем сведений, включая биометрические данные, а также механизм обмена информацией между государственными органами определит правительство Грузии отдельным постановлением.

Ожидается, что единая система позволит повысить эффективность учета иностранных граждан и улучшить взаимодействие между государственными структурами.

МВД создаст закрытую базу нарушителей миграционного законодательства

Помимо единого реестра, Министерство внутренних дел Грузии сформирует отдельную базу данных иностранных граждан, которые находятся или ранее находились в стране без законных оснований.

Эта информация будет носить закрытый характер и не станет общедоступной. Правила создания, ведения базы, обработки сведений и обмена ими определит министр внутренних дел.

Для чего вводят новую систему

Ранее о создании единого Реестра иностранцев сообщал заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, новая система позволит более эффективно контролировать въезд иностранных граждан, их регистрацию, использование государственных услуг, а также усилить меры по противодействию нелегальной миграции.