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24.07.2026, 15:49

«Ёбидоёби» запустила в России доставку «Нытинга»: за 5 тысяч рублей можно выговориться курьеру

Новости Мира 0 953

Российский сервис доставки суши и роллов «Ёбидоёби» представил необычную услугу под названием «Нытинг». За дополнительную плату курьер после вручения заказа готов выслушать клиента и его жизненные проблемы, сообщает Lada.kz. 

Фото: infox.ru
Фото: infox.ru

Курьеры готовы выслушать клиентов за отдельную плату

Российская сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» расширила список своих услуг, предложив клиентам необычный сервис под названием «Нытинг». О запуске новинки сообщил Telegram-канал «В IT и выйти».

Согласно описанию услуги, за 5 тысяч рублей курьер после доставки заказа останется с клиентом еще на 15 минут, чтобы выслушать его переживания и жалобы.

На что можно пожаловаться

Как отмечается в описании сервиса, клиент может рассказать курьеру практически обо всем, что его беспокоит. Среди возможных тем — неудачное свидание, проблемы на работе, сложности с выплатой ипотеки, трудности взрослой жизни или начальник, который, как говорится в описании, «хочет много, а платит мало».

В компании с юмором представили услугу, подчеркнув, что за дополнительную плату курьер готов стать внимательным слушателем и дать возможность человеку просто выговориться.

Компания известна нестандартными акциями

«Ёбидоёби» — российская сеть доставки суши и роллов, основанная в 2016 году. Компания работает в разных регионах России и давно получила известность благодаря нестандартным маркетинговым кампаниям и провокационной рекламе.

В частности, курьеры сети используют термосумки с ироничными надписями, среди которых встречаются слоганы вроде «быстрее, чем твой бывший». Запуск услуги «Нытинг» стал очередным необычным маркетинговым ходом компании.

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