18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.07.2026, 17:08

Врач рассказал, когда низкое давление становится смертельно опасным

Новости Мира 0 1 172

Резкое снижение артериального давления может представлять гораздо большую угрозу для жизни, чем повышенное давление. Об этом рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Коньков, объяснив, почему гипотонию нельзя считать безобидным состоянием, сообщает Lada.kz со ссылкой на RT.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему низкое давление может быть опаснее высокого

По словам профессора, заведующего кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета Александра Конькова, распространенное мнение о том, что главную опасность представляет исключительно гипертония, не совсем соответствует действительности.

Специалист отметил, что резкое падение артериального давления является жизнеугрожающим состоянием, которое требует немедленной медицинской помощи. При этом гипотонию многие ошибочно воспринимают лишь как причину слабости, сонливости или ухудшения самочувствия.

Почему кофе и шоколад не решают проблему

Профессор подчеркнул, что популярные советы употреблять кофе или шоколад при пониженном давлении не являются эффективным способом лечения. Более того, в отдельных случаях такие методы могут навредить.

По его словам, корректировать низкое давление необходимо только после выяснения причины его возникновения. При необходимости врач назначает медикаментозное лечение, а не ограничивается рекомендациями по изменению рациона.

Что может вызвать резкое снижение давления

Как пояснил Александр Коньков, причин гипотонии существует множество. Среди них:

  • заболевания сердца и сосудов;
  • нарушения работы эндокринной системы, включая патологии щитовидной железы и надпочечников;
  • обезвоживание организма;
  • кровопотеря;
  • побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов.

Особую опасность, по словам специалиста, представляет внутреннее кровотечение, которое может стать причиной стремительного падения артериального давления и требует экстренной медицинской помощи.

Чем грозит длительная гипотония

Врач предупредил, что при выраженном снижении давления ухудшается кровоснабжение органов и тканей. Это приводит к ишемии — состоянию, при котором клетки испытывают острый дефицит кислорода.

Если недостаток кровотока сохраняется продолжительное время, могут пострадать жизненно важные органы, включая головной мозг, сердце и почки. В тяжелых случаях развивается некроз — необратимое отмирание клеток.

Поэтому при резком или стойком снижении артериального давления специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу для установления причины и назначения соответствующей терапии.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь