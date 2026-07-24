Врач рассказал, когда низкое давление становится смертельно опасным

Почему низкое давление может быть опаснее высокого

По словам профессора, заведующего кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета Александра Конькова, распространенное мнение о том, что главную опасность представляет исключительно гипертония, не совсем соответствует действительности.

Специалист отметил, что резкое падение артериального давления является жизнеугрожающим состоянием, которое требует немедленной медицинской помощи. При этом гипотонию многие ошибочно воспринимают лишь как причину слабости, сонливости или ухудшения самочувствия.

Почему кофе и шоколад не решают проблему

Профессор подчеркнул, что популярные советы употреблять кофе или шоколад при пониженном давлении не являются эффективным способом лечения. Более того, в отдельных случаях такие методы могут навредить.

По его словам, корректировать низкое давление необходимо только после выяснения причины его возникновения. При необходимости врач назначает медикаментозное лечение, а не ограничивается рекомендациями по изменению рациона.

Что может вызвать резкое снижение давления

Как пояснил Александр Коньков, причин гипотонии существует множество. Среди них:

заболевания сердца и сосудов;

нарушения работы эндокринной системы, включая патологии щитовидной железы и надпочечников;

обезвоживание организма;

кровопотеря;

побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов.

Особую опасность, по словам специалиста, представляет внутреннее кровотечение, которое может стать причиной стремительного падения артериального давления и требует экстренной медицинской помощи.

Чем грозит длительная гипотония

Врач предупредил, что при выраженном снижении давления ухудшается кровоснабжение органов и тканей. Это приводит к ишемии — состоянию, при котором клетки испытывают острый дефицит кислорода.

Если недостаток кровотока сохраняется продолжительное время, могут пострадать жизненно важные органы, включая головной мозг, сердце и почки. В тяжелых случаях развивается некроз — необратимое отмирание клеток.

Поэтому при резком или стойком снижении артериального давления специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу для установления причины и назначения соответствующей терапии.