Измена обошлась миллиардеру в 640 миллионов долларов: в Южной Корее завершился «развод века»

Высокий суд Сеула обязал одного из богатейших бизнесменов Южной Кореи Чей Тэ-вона выплатить бывшей супруге более 640 миллионов долларов. Разбирательство, продолжавшееся почти десять лет после признания предпринимателя во внебрачной связи, уже называют крупнейшим разводом в истории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Yonhap.

Фото: Yonhap

Измена, суд и рекордная компенсация

Высокий суд Сеула поставил точку в одном из самых громких бракоразводных процессов Южной Кореи. Председатель совета директоров компании SK Hynix Чей Тэ-вон должен выплатить бывшей супруге Ро Со Ён 944 миллиарда вон, что эквивалентно примерно 644 миллионам долларов.

Это решение стало финалом почти десятилетней судебной тяжбы, которую южнокорейские СМИ окрестили «разводом века».

Почему сумма выросла почти в десять раз

Первоначально суд первой инстанции в 2022 году обязал миллиардера выплатить бывшей супруге 66,5 миллиарда вон в качестве компенсации за раздел имущества. Однако апелляционный суд значительно увеличил размер выплаты.

Как отмечает Financial Times, при вынесении решения судьи учли стремительный рост состояния предпринимателя. Стоимость принадлежащих ему акций значительно увеличилась благодаря бурному развитию технологий искусственного интеллекта. За время рассмотрения дела рыночная стоимость акций SK Hynix выросла примерно на 2500 процентов по сравнению с моментом подачи заявления о разводе в 2017 году.

По оценкам, назначенная компенсация составляет около 12 процентов состояния Чей Тэ-вона, которое оценивается примерно в 5,6 миллиарда долларов.

Почему процесс назвали «разводом века»

Дело оказалось в центре внимания всей страны не только из-за рекордной суммы компенсации, но и благодаря статусу его участников.

Чей Тэ-вон возглавляет один из крупнейших южнокорейских конгломератов SK Group, в состав которого входит производитель микросхем SK Hynix. Его бывшая супруга Ро Со Ён — дочь Ро Тэ У, первого демократически избранного президента Южной Кореи.

Именно сочетание крупного бизнеса, политики и многомиллионных выплат сделало процесс одним из самых обсуждаемых в стране.

Потеряет ли миллиардер контроль над бизнесом

По мнению аналитиков, судебное решение не должно существенно повлиять на позиции Чей Тэ-вона в SK Group.

Эксперты считают, что предприниматель сможет профинансировать выплату, продав доли в непрофильных активах, включая производителя кремниевых пластин SK Siltron, либо привлекая кредиты под залог принадлежащих ему акций.

Возможна ли апелляция

Представители миллиардера заявили, что окончательное решение о подаче апелляции будет принято после детального изучения судебного постановления.

Адвокаты Ро Со Ён комментировать вердикт отказались.

С чего начался громкий развод

История семейного конфликта получила широкую огласку еще в 2015 году. Тогда Чей Тэ-вон опубликовал открытое письмо, в котором признался во внебрачной связи и сообщил, что у него родился ребенок от другой женщины.

Спустя два года супруги попытались урегулировать вопрос через процедуру медиации, однако договориться о разделе имущества не смогли. Это привело к многолетнему судебному процессу, который завершился крупнейшей компенсацией при разводе в истории Южной Кореи.