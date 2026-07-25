Тренировки и сон: эксперт объяснила, какие нагрузки помогают быстрее заснуть

Регулярная физическая активность способствует более быстрому засыпанию и улучшает качество сна, однако для максимального эффекта важно правильно выбирать время и интенсивность тренировок, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
Физическая активность оказывает положительное влияние на качество сна, помогая организму быстрее расслабиться после напряженного дня, рассказала тренер сервиса по поиску онлайн-тренеров WowFit София Гаврютина.
По словам специалиста, во время занятий спортом снижается уровень кортизола и расходуется избыток адреналина – гормонов, связанных со стрессом и мешающих полноценному засыпанию. Если тренировка приносит удовольствие, организм также вырабатывает серотонин, который способствует ощущению спокойствия и эмоционального равновесия.
В результате нервная система легче переключается на отдых, уменьшается количество тревожных мыслей, а организм быстрее готовится ко сну. Кроме того, физические нагрузки требуют значительных энергозатрат, поэтому после тренировки возрастает потребность в восстановлении, что делает сон более глубоким и качественным.
Эксперт отметила, что положительный эффект может дать практически любая физическая активность. Это могут быть танцы, занятия на велотренажере, силовые упражнения и другие виды тренировок.
При этом важно, чтобы каждое занятие состояло из трех этапов: разминки, основной части и заминки. Завершающий этап должен быть направлен на расслабление мышц. Для этого подойдут растяжка или упражнения с миофасциальным роллом.
По словам Софии Гаврютиной, одинаковые тренировки могут по-разному воздействовать на людей.
То, что помогает одному человеку расслабиться, другого, наоборот, может взбодрить. Это зависит от темперамента, характера, поставленных целей и окружающей обстановки. Поэтому незадолго до сна лучше выбирать спокойные форматы физической активности. Легкая силовая тренировка также допустима, если после нее уделить внимание полноценной заминке.
Специалист рекомендует планировать интенсивные занятия с учетом биологических ритмов организма.
Во время физической нагрузки температура тела повышается, а затем в течение нескольких часов постепенно снижается. Именно это снижение служит сигналом для организма о подготовке ко сну. Поэтому завершать тренировку желательно примерно за четыре часа до отхода ко сну.
Эксперт подчеркнула, что физическая активность – лишь один из факторов, влияющих на качество сна.
Эти советы помогут выстроить режим тренировок для легкого засыпания и глубокого сна. Но помимо физической активности на качество сна влияют эндокринные и неврологические нарушения, соматические заболевания, психоэмоциональные расстройства и прием некоторых лекарств. Если бессонница сохраняется 10-14 дней, нужно обратиться к врачу, - резюмирует Гаврютина.
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