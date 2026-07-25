Тренировки и сон: эксперт объяснила, какие нагрузки помогают быстрее заснуть

Регулярная физическая активность способствует более быстрому засыпанию и улучшает качество сна, однако для максимального эффекта важно правильно выбирать время и интенсивность тренировок, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Почему спорт помогает лучше спать

Физическая активность оказывает положительное влияние на качество сна, помогая организму быстрее расслабиться после напряженного дня, рассказала тренер сервиса по поиску онлайн-тренеров WowFit София Гаврютина.

По словам специалиста, во время занятий спортом снижается уровень кортизола и расходуется избыток адреналина – гормонов, связанных со стрессом и мешающих полноценному засыпанию. Если тренировка приносит удовольствие, организм также вырабатывает серотонин, который способствует ощущению спокойствия и эмоционального равновесия.

В результате нервная система легче переключается на отдых, уменьшается количество тревожных мыслей, а организм быстрее готовится ко сну. Кроме того, физические нагрузки требуют значительных энергозатрат, поэтому после тренировки возрастает потребность в восстановлении, что делает сон более глубоким и качественным.

Какие виды активности наиболее эффективны

Эксперт отметила, что положительный эффект может дать практически любая физическая активность. Это могут быть танцы, занятия на велотренажере, силовые упражнения и другие виды тренировок.

При этом важно, чтобы каждое занятие состояло из трех этапов: разминки, основной части и заминки. Завершающий этап должен быть направлен на расслабление мышц. Для этого подойдут растяжка или упражнения с миофасциальным роллом.

Почему важно учитывать индивидуальные особенности

По словам Софии Гаврютиной, одинаковые тренировки могут по-разному воздействовать на людей.

То, что помогает одному человеку расслабиться, другого, наоборот, может взбодрить. Это зависит от темперамента, характера, поставленных целей и окружающей обстановки. Поэтому незадолго до сна лучше выбирать спокойные форматы физической активности. Легкая силовая тренировка также допустима, если после нее уделить внимание полноценной заминке.

Когда лучше заканчивать тренировку

Специалист рекомендует планировать интенсивные занятия с учетом биологических ритмов организма.

Во время физической нагрузки температура тела повышается, а затем в течение нескольких часов постепенно снижается. Именно это снижение служит сигналом для организма о подготовке ко сну. Поэтому завершать тренировку желательно примерно за четыре часа до отхода ко сну.

Когда стоит обратиться к врачу

Эксперт подчеркнула, что физическая активность – лишь один из факторов, влияющих на качество сна.