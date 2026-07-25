От такой доставки лучше отказаться: названы опасные признаки готовых блюд

Эксперт по пищевой безопасности рассказала, по каким признакам можно определить, что доставленное блюдо могло испортиться и почему в таких случаях лучше отказаться от его употребления, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Как понять, что еда из доставки небезопасна

При заказе готовых блюд важно обращать внимание не только на внешний вид еды, но и на условия, в которых она была доставлена. По словам директора Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елены Спеценко, одним из главных факторов риска является нарушение так называемой «холодовой цепи».

Если горячее блюдо успело остыть, а охлажденные продукты, наоборот, нагрелись во время транспортировки, это создает благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов. По словам специалиста, горячий суп должен оставаться горячим, а охлажденный салат – заметно прохладным.

На что обратить внимание при получении заказа

Эксперт советует внимательно осматривать упаковку. Повреждения, сильные вмятины, разрывы, следы подтеков или вздутые крышки могут свидетельствовать о нарушении герметичности и возможном загрязнении продуктов.

Еще одним тревожным признаком считается изменение консистенции блюда. Появление нехарактерной липкости, слизи или расслоение соусов может говорить о том, что продукт начал портиться.

Кроме того, поводом насторожиться является большое количество конденсата внутри упаковки, особенно если речь идет о салатах или холодных закусках. По словам специалиста, это свидетельствует о перепадах температуры во время доставки, которые способствуют размножению бактерий.

Когда лучше отказаться от еды

Елена Спеценко подчеркнула, что обнаружение даже одного из перечисленных признаков является достаточным основанием, чтобы не употреблять продукт.

Она отметила, что не стоит пытаться «спасти» блюдо, удалив подозрительный участок или повторно разогрев его. Термическая обработка не всегда способна уничтожить токсины, которые уже могли накопиться в испорченном продукте. По словам эксперта, безопасность должна оставаться главным приоритетом.

Какие блюда считаются наиболее уязвимыми

Наиболее чувствительными к нарушению температурного режима специалист назвала блюда, приготовленные без последующей термической обработки. К ним относятся тартары, суши, роллы, а также кремовые десерты и салаты с майонезной заправкой.

Именно такие продукты требуют особенно строгого соблюдения условий хранения и перевозки.

Почему важна правильная упаковка

Эксперт также обратила внимание на то, что безопасность готовых блюд во многом зависит от подхода службы доставки.

Важный показатель ответственного подхода сервиса доставки – использование профессиональной упаковки, сохраняющей температуру блюда на протяжении всего пути. Поддержание необходимых температурных условий при транспортировке готовых блюд обеспечивается за счет термосумок и термоконтейнеров, оснащенных хладагентами или подогревающими элементами. Такие изотермические пакеты с металлизированным покрытием способны сохранять тепло горячих блюд и холод охлажденных продуктов до нескольких часов, - рассказала она.

Если же курьер доставляет заказ без специальной термосумки либо она повреждена, это может свидетельствовать о том, что требования к безопасной транспортировке продуктов соблюдаются не в полной мере.