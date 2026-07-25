Умер режиссер культового фильма «Маска» с Джимом Керри

В возрасте 74 лет скончался американский режиссер Чак Рассел, снявший комедию «Маска», а также ряд известных голливудских фильмов, передает Lada.kz со ссылкой на TMZ .

Фото: Чак Рассел и Джим Керри на съемках "Маски" (1994). / Kinorium

Не стало создателя культовой комедии

По данным портала, американский режиссер Чак Рассел, получивший мировую известность благодаря фильму «Маска» с Джимом Керри, скончался на 75-м году жизни.

По данным издания, в среду, 22 июля, экстренные службы прибыли в дом режиссера в городе Сан-Диего (штат Калифорния) после сообщения о потере им сознания. Причина смерти на данный момент официально не называется.

Карьера в Голливуде

Дебютной режиссерской работой Чака Рассела стал фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов – 3: Воины сна», вышедший в 1987 году.

Позже он снял одну из самых известных комедий 1990-х – «Маска» (1994) с Джимом Керри в главной роли. Картина стала мировым хитом и принесла режиссеру широкую популярность.

В дальнейшем Рассел работал над другими успешными голливудскими проектами. В их числе боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 1996 году, а также приключенческий фильм «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном, премьера которого состоялась в 2002 году.

Последняя работа режиссера

Последним фильмом Чака Рассела стал мистический хоррор «Ведьмина доска», который вышел в 2024 году. В этом проекте он выступил не только режиссером, но также продюсером и сценаристом.