Ученые назвали возможный предел продолжительности жизни человека

Исследователи пришли к выводу, что даже при появлении технологий, способных замедлить старение, максимальная продолжительность жизни человека может составить около 200 лет, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Что выяснили ученые

Группа ученых попыталась определить, существует ли биологический предел продолжительности жизни человека, если в будущем удастся устранить большинство причин старения. Результаты исследования, опубликованные изданием The Independent, показывают, что даже при развитии современных технологий омоложения человек вряд ли сможет жить бесконечно.

Согласно выводам исследователей, максимальная продолжительность жизни может ограничиваться примерно 200 годами.

Почему старение полностью остановить сложно

Авторы исследования отмечают, что одной из главных причин старения остаются соматические мутации – изменения ДНК, которые накапливаются в клетках на протяжении всей жизни.

Такие мутации возникают в процессе деления клеток, а также под воздействием обмена веществ и различных факторов окружающей среды. Именно этот механизм, по мнению ученых, остается одним из самых сложных препятствий на пути к существенному продлению жизни.

Как проводилось исследование

Для оценки возможной продолжительности жизни исследователи разработали математическую модель, которая показывает, как различные органы человека постепенно утрачивают свои функции по мере накопления соматических мутаций.

При этом был смоделирован максимально благоприятный сценарий, при котором удалось устранить другие ключевые причины старения. В частности, предполагалось, что медицина будущего сможет обратить вспять хроническое воспаление, митохондриальную дисфункцию и накопление стареющих клеток.

Какие органы наиболее уязвимы

Модель показала, что разные органы по-разному реагируют на повреждения ДНК.

Наиболее чувствительными оказались головной мозг и сердце. Это связано с тем, что многие их жизненно важные клетки практически не восстанавливаются и редко делятся после рождения человека.

В то же время печень обладает значительно большей способностью к обновлению, поскольку ее клетки регулярно заменяются новыми.

Какой предел продолжительности жизни получили исследователи

Объединив результаты моделирования работы различных органов, ученые пришли к выводу, что при условии устранения большинства механизмов старения, кроме соматических мутаций, средняя продолжительность жизни человека может составить от 146 до 194 лет.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты являются исключительно теоретическими. Они основаны на математическом моделировании и ряде предположений о том, как взаимодействуют органы и каким образом развивается их отказ. Авторы отмечают, что исследование не является экспериментальным доказательством возможности достижения такого возраста.