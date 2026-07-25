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25.07.2026, 15:15

Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться на «четвертый срок»

Новости Мира 0 572

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне в шутливой форме заявил о намерении баллотироваться на «четвертый срок», вновь напомнив о своей позиции по итогам выборов 2020 года, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: © AP / Mark Schiefelbein
Фото: © AP / Mark Schiefelbein

Заявление прозвучало на ужине в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне выступил с шутливым заявлением о своем политическом будущем.

Я рад объявить о своем намерении – и это своего рода сенсация – баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов, - сказал он.

Во время выступления Трамп также надел кепку с надписью «Trump 2028» и заявил, что, по его мнению, уже трижды побеждал на президентских выборах, после чего добавил, что намерен сделать это еще раз.

Почему Трамп говорит о «четвертом сроке»

В настоящее время Дональд Трамп занимает свой второй президентский срок. При этом он продолжает не признавать результаты выборов 2020 года, победителем которых был объявлен Джо Байден.

Именно поэтому, говоря о «четвертом сроке», Трамп фактически исходит из собственной оценки предыдущих президентских кампаний.

Что говорит Конституция США

Очередные президентские выборы в США должны состояться в 2028 году.

Ранее Дональд Трамп уже допускал возможность выдвижения на третий срок, заявляя, что существуют способы сделать это.

Однако действующая 22-я поправка к Конституции США устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков. На сегодняшний день каких-либо изменений этой нормы не принято.

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