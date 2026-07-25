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25.07.2026, 17:01

Еще одна страна намерена ввести ограничения для детей в соцсетях

Новости Мира 0 579

Во Вьетнаме готовят новые правила, которые ограничат доступ детей младше 16 лет к социальным сетям и онлайн-играм, а также обяжут платформы усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних, передает Lada.kz со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Вьетнам намерен усилить контроль за доступом детей к соцсетям

Власти Вьетнама рассматривают возможность ужесточения правил использования социальных сетей и онлайн-игр несовершеннолетними. Как сообщает Anadolu Ajansi, правительство страны готовит изменения в законодательство, которые коснутся пользователей младше 16 лет.

Проект документа предусматривает обязательную верификацию учетных записей в социальных сетях и онлайн-играх. Для подтверждения личности пользователям потребуется использовать либо юридически подтвержденный номер телефона, либо персональный идентификационный номер. Предполагается, что такие меры помогут повысить прозрачность интернет-пространства, сократить количество фейковых аккаунтов и усилить ответственность пользователей.

Родители будут контролировать аккаунты детей

Одним из ключевых нововведений станет обязательное участие родителей или законных представителей в регистрации и управлении учетными записями пользователей младше 16 лет.

Соответствующие предложения были представлены на консультативном семинаре, организованном Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама.

Новые требования для цифровых платформ

Согласно проекту указа, интернет-платформы должны будут внедрить технические решения, позволяющие определять пользователей детского возраста. Кроме того, сервисы обяжут предлагать контент, соответствующий возрастной категории, усиливать защиту конфиденциальности несовершеннолетних и активно блокировать вредоносные материалы.

Изменения затронут и онлайн-игры

Помимо социальных сетей, новые правила распространятся и на онлайн-игры. Проект предусматривает ужесточение проверки игровых аккаунтов, пересмотр действующих ограничений по времени игры для несовершеннолетних, введение предупреждений о возможном вреде для здоровья, а также обновление стандартов возрастной классификации игрового контента.

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