Рэпера Пи Дидди поместили в одиночную камеру после драки в тюрьме

Американский рэпер Пи Дидди оказался в одиночной камере после конфликта с другим заключенным в федеральной тюрьме США, где он отбывает наказание, передает Lada.kz со ссылкой на Bild .

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

По данным TMZ, американского рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, перевели в одиночную камеру после драки, произошедшей в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

По информации издания, причиной конфликта стали оскорбления со стороны одного из заключенных. Между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

Сотрудники исправительного учреждения оперативно вмешались и прекратили конфликт. После инцидента Пи Дидди был помещен в одиночную камеру.

Остается неизвестным, продолжает ли музыкант находиться в изоляции. Также пока не сообщается, повлияет ли произошедшее на срок его заключения, однако не исключается, что ему могут назначить дополнительные дисциплинарные взыскания.

Пи Дидди находится в федеральной тюрьме Форт-Дикс с октября 2025 года. Он отбывает наказание сроком 50 месяцев. После прибытия в исправительное учреждение музыканта разместили не в общем блоке, а в специальном отделении для заключенных, участвующих в программе лечения от наркозависимости.

Приговор рэперу был вынесен по итогам одного из самых резонансных судебных процессов над знаменитостями последних лет.

Присяжные суда на Манхэттене признали Шона Комбса виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией. В центре судебного разбирательства оказались так называемые Freak Offs или Hotel Nights – многодневные секс-вечеринки, сопровождавшиеся употреблением наркотиков.