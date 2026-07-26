Плохие новости для покупателей: цены на смартфоны могут вырасти по всему миру

Компания Qualcomm объявила о повышении стоимости чипов с 1 сентября, что может привести к росту цен на смартфоны, ноутбуки и другую электронику по всему миру, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Qualcomm предупредила клиентов о повышении цен

Американская компания Qualcomm уведомила своих клиентов о предстоящем повышении цен на чипы, используемые в смартфонах, ноутбуках и других электронных устройствах, сообщает The Verge со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, производитель разослал партнерам уведомление, в котором сообщил о планах увеличить стоимость продукции на двузначный процент. Новые цены будут распространяться на все поставки, отгруженные после 1 сентября.

Почему компания решила повысить стоимость продукции

В Qualcomm пояснили, что приняли такое решение после того, как исчерпали возможности компенсировать растущие затраты поставщиков на фоне продолжающегося дефицита компонентов.

В компании также сообщили, что до объявления о повышении цен предпринимали попытки найти альтернативных поставщиков комплектующих, однако полностью избежать роста себестоимости не удалось.

Какие устройства могут подорожать

Повышение цен на чипы Qualcomm может сказаться на стоимости широкого спектра электроники, прежде всего смартфонов.

Процессоры компании используются во множестве современных устройств, включая новые складные смартфоны Samsung, будущие модели умных очков, а также ноутбуки под управлением Windows.

Дефицит компонентов продолжает влиять на рынок

Как отмечает The Verge, Qualcomm – не единственная компания, пересматривающая ценовую политику из-за нехватки компонентов.

По данным издания, аналогичная ситуация уже затронула игровые консоли Xbox, одноплатные компьютеры Raspberry Pi, большинство устройств Apple, а также смартфоны Samsung и Google. В некоторых случаях производители не только повышают стоимость техники, но и сокращают ее технические характеристики либо откладывают или вовсе отменяют выпуск новых моделей.

Для справки

Qualcomm – компания по разработке и производству микросхем для мобильных телефонов и другой электроники, включая семейство систем на кристалле Snapdragon. Штаб-квартира расположена в Сан-Диего (Калифорния, США).