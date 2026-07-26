Эндокринолог рассказала, какие продукты лучше всего подходят для ужина

Правильно подобранный ужин помогает сохранить хорошее самочувствие, избежать переедания и снизить риск развития ожирения и метаболических нарушений, рассказала эндокринолог, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Каким должен быть полезный ужин

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, какие продукты стоит выбирать для вечернего приема пищи, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

По словам специалиста, основу ужина должны составлять овощи, зелень, цельнозерновые продукты, в том числе каши и хлеб из муки грубого помола, а также бобовые, орехи, рыба, птица и растительные масла.

При этом врач рекомендует максимально ограничить употребление красного мяса, ультрапереработанных продуктов, включая фастфуд, чипсы и сосиски, а также сахара и изделий из рафинированной муки.

Принцип «гарвардской тарелки»

При составлении ужина врач советует придерживаться правила «гарвардской тарелки». Для этого тарелку следует мысленно разделить на четыре части.

Половину тарелки должны занимать овощи, фрукты, ягоды и зелень. Еще одну четверть рекомендуется отвести под источники растительного или животного белка, например фасоль, чечевицу или индейку. Оставшуюся четверть должны составлять сложные углеводы.

Почему важно не переедать вечером

Эндокринолог также напомнила, что большое значение имеет не только состав ужина, но и его калорийность. По ее словам, вечерний прием пищи должен обеспечивать чувство насыщения, но не вызывать тяжести.

Специалист отметила, что ужин желательно делать менее объемным, чем завтрак или обед. Для большинства взрослых оптимально, если на него приходится около одной трети суточной калорийности рациона.

По словам врача, регулярное переедание в вечернее время повышает риск развития ожирения и различных метаболических нарушений, поэтому важно соблюдать умеренность и отдавать предпочтение сбалансированным продуктам.