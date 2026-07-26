Звезда шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж

Фото: instagram.com/losenok95/

О свадьбе стало известно из соцсетей

Звезда интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж. Кадрами со свадебной церемонии поделилась в Instagram гостья торжества Анжелика Залесская.

На опубликованном видео Иванченко и ее избранник – комик Максим Заяц – обмениваются обручальными кольцами, официально закрепив свои отношения.

О предстоящей свадьбе пара сообщила в день торжества

Незадолго до церемонии Олеся Иванченко опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с возлюбленным. На снимке телеведущая позировала в свадебном платье, а Максим Заяц – в классическом костюме.

В подписи к публикации она сообщила подписчикам о предстоящем событии, написав, что в этот день они женятся.

Мы сегодня женимся, а вы че?, - подписала фото она.

Пара была вместе с 2023 года

Олеся Иванченко и Максим Заяц начали встречаться в 2023 году. При этом о помолвке они публично не объявляли.

Официальная регистрация брака стала неожиданной новостью для поклонников пары, поскольку о подготовке к свадьбе ранее не сообщалось.