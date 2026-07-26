В Южной Корее голый мужчина помочился на спящую туристку

Суд в Южной Корее приговорил гражданина Японии к шести месяцам лишения свободы после инцидента с туристкой из Китая в гостевом доме Пусана, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Инцидент произошел в гостевом доме Пусана

В Южной Корее суд вынес приговор гражданину Японии, обвиняемому в непристойных действиях в отношении туристки из Китая. Как сообщает Yonhap News, инцидент произошел 15 апреля прошлого года в одном из гостевых домов города Пусан.

По данным следствия, мужчина подошел к спящей женщине, прикоснулся к ее голове, после чего снял с себя одежду и помочился на ноги потерпевшей, а также на ее чемодан.

История получила широкий общественный резонанс

О случившемся стало широко известно после того, как пострадавшая рассказала об инциденте в социальных сетях. После публикации правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и заявил, что сожалеет о произошедшем. По его словам, он не забудет этот случай до конца жизни и больше не повторит подобного поведения.

Суд назначил наказание

Прокуратура просила суд назначить обвиняемому не только тюремное заключение, но и обязать его пройти программу по профилактике сексуального насилия, а также временно ограничить возможность трудоустройства.

В итоге суд признал гражданина Японии виновным и приговорил его к шести месяцам лишения свободы.