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27.07.2026, 07:21

Дети мигрантов после 18 лет должны будут покинуть Россию с 1 октября

Новости Мира 0 636

В России с 1 октября 2026 года начнут действовать новые требования для трудовых мигрантов и членов их семей. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ вводит обязательное подтверждение достаточного дохода и устанавливает новые правила пребывания детей мигрантов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Россия ужесточает требования к трудовым мигрантам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок пребывания в стране трудовых мигрантов и членов их семей. Новые нормы предусматривают обязательное подтверждение финансовой обеспеченности иностранного работника и его иждивенцев.

Согласно документу, мигрант должен иметь доход не ниже величины прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если заработок окажется меньше установленного уровня, иностранцу могут отказать в продлении патента или разрешения на работу.

В этом случае работник и его несовершеннолетние дети будут обязаны покинуть территорию России в течение 15 дней, если у семьи отсутствуют другие законные основания для дальнейшего пребывания в стране.

Что изменится для детей мигрантов

Закон также устанавливает отдельные правила для детей трудовых мигрантов. Они смогут находиться в России только в течение срока действия патента или разрешения на работу одного из родителей.

После достижения 18-летнего возраста молодые люди должны будут самостоятельно урегулировать свой статус. Для этого им необходимо в течение 30 дней либо оформить собственный трудовой патент с уплатой авансового платежа по налогу, либо покинуть территорию России.

При этом исключение сделано для тех, кто имеет иные законные основания для проживания в стране, например вид на жительство или другой предусмотренный законодательством статус.

Когда закон вступит в силу

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2026 года. Ожидается, что изменения затронут как иностранных работников, так и членов их семей, проживающих на территории России.

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